Erste Stars bestätigt: Sie kommen im Februar zur Berlinale

Hollywood-Glamour in Berlin steht bevor: Vom 13. bis zum 23. Februar findet die 75. Berlinale statt – und mittlerweile haben die ersten Stars ihre Teilnahme bestätigt. Laut Deadline werden demnach Jessica Chastain (47), Ben Whishaw (44), Rebecca Hall (42), Chloë Sevigny (50), Tilda Swinton (64) und Marion Cotillard (49) auf dem roten Teppich brillieren und anschließend ihre neuen Projekte präsentieren. Während Schauspielerin Jessica als Hauptdarstellerin in Michel Francos Wettbewerbsbeitrag "Dreams" zu sehen sein wird, sind Ben und Rebecca Teil von Ira Sachs' Panorama-Beitrag "Peter Hujar's Day". "American Psycho"-Darstellerin Chloë wird im Film "Magic Farm" von Amalia Ulman zu sehen sein und Marion in Lucile Hadžihalilovićs "The Ice Tower", der ebenfalls im Wettbewerb um den Goldenen Bären steht.

Neben diesen Topstars wurden auch weitere hochkarätige Gäste bestätigt. Unter anderem Archie Madekwe, der im Film "Lurker" mitspielt, welcher in das Berlinale Special-Programm aufgenommen wurde, und Rose Byrne (45). Der Eröffnungsfilm ist dieses Jahr "The Light", in dem Lars Eidinger (49) die Hauptrolle übernimmt. Die Organisatoren der Berlinale kündigten jedoch an, die vollständige Gästeliste erst am 4. Februar zu veröffentlichen. Damit bleibt offen, ob weitere Größen wie Robert Pattinson (38), Timothée Chalamet (29), Ethan Hawke (54) oder Jacob Elordi (27) auch noch ihren Besuch ankündigen werden.

Die Berlinale zählt zu den bedeutendsten Filmfestivals weltweit und zieht regelmäßig die Crème de la Crème der Filmindustrie nach Berlin. Für Stars wie Tilda Swinton ist das Festival längst eine vertraute Bühne. Der "The Room Next Door"-Darstellerin wird in diesem Jahr sogar eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie wird mit dem Goldenen Ehrenbären des Filmfestivals ausgezeichnet und somit für ihr Lebenswerk geehrt. "Es wird mir ein Privileg und eine Freude sein, dieses wunderbare Ereignis erneut zu feiern", erklärte Tilda dankbar in einem Interview mit dem Hollywood Reporter.

