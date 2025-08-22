Prozessstart: Cheyenne Ochsenknecht drückt Jimi die Daumen

Jimi Blue Ochsenknecht (33) muss sich heute vor Gericht in Innsbruck verantworten. Der Schauspieler steht im Mittelpunkt einer Anhörung, die große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aus der Ferne zeigt seine jüngere Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) ihre Unterstützung auf eine ganz besondere Weise. In ihrer Instagram-Story hat das Model ein Foto veröffentlicht, das sie gemeinsam mit Jimi Blue zeigt, und hat ein Kleeblatt-Emoji hinzugefügt. Eine kleine, aber bedeutungsvolle Geste, die zeigt, wie eng das Geschwisterpaar miteinander verbunden ist.

Die 23-Jährige verfolgt das Verfahren offenbar mit großem Interesse und Herzblut. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ochsenknechts ihren starken Familienzusammenhalt nach außen tragen. Cheyennes Beitrag auf Instagram spricht Bände: Sie steht hinter ihrem Bruder und zeigt das auch vor ihren Fans und Followern. Der Prozess in Innsbruck läuft nach einer Serie von Ereignissen, die bereits viel mediale Aufmerksamkeit erregt haben. Die Verhandlung soll gegen 9.30 Uhr beginnen und es soll ebenfalls schon heute ein Urteil gesprochen werden.

Die bisherigen Unannehmlichkeiten des Schauspielers begannen mit einer Feier in einem Hotel, die angeblich in einer hohen unbezahlten Rechnung endete. Der 33-Jährige wurde später in Hamburg festgenommen und an Österreich ausgeliefert. Nach der Zahlung einer Kaution bleibt er zwar auf freiem Fuß, darf jedoch das Land nicht verlassen. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft. Doch auch in schwierigen Zeiten hat Jimi Blue den Rückhalt seiner Familie, allen voran seiner Schwester, die ihn auf ihre Weise virtuell begleitet. Die Unterstützung, die Cheyenne ihm zukommen lässt, ist ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig Familie in schweren Momenten sein kann.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht drückt ihrem Bruder Jimi zum Prozessstart die Daumen

IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, März 2025

