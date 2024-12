Tilda Swinton wird bei Berlinale für ihr Lebenswerk geehrt

Tilda Swinton (64) wird im Februar 2025 mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale ausgezeichnet. Der Preis für ihr Lebenswerk wird der Schauspielerin bei der Eröffnungsfeier der 75. Internationalen Filmfestspiele in Berlin am 13. Februar überreicht. Diese besondere Ehrung ist für Tilda, die bereits seit Jahrzehnten eng mit dem Festival verbunden ist, ein emotionaler Moment: "Es wird mein Privileg und meine Freude sein, dieses wunderbare Ereignis erneut zu feiern", schwärmt die Britin in einem Statement. Festivaldirektorin Tricia Tuttle würdigte die Schauspielerin laut The Hollywood Reporter mit den Worten: "Tilda erweitert unsere Sicht auf die Welt durch ihre Arbeit."

1986 war Tilda Swinton mit ihrem ersten Film "Caravaggio" von Derek Jarman das erste Mal bei der Berlinale. In ihrer Karriere hat sie an über 26 Filmen mitgewirkt, die dort gezeigt wurden. Zu den Highlights zählen "Grand Budapest Hotel" von Wes Anderson, das 2014 das Festival eröffnete, und "Hail, Caesar!" der Coen-Brüder. Ihre prägende Beziehung zur Berlinale zeigte sich auch 2009, als sie Präsidentin der Wettbewerbsjury war. Zuletzt beeindruckte sie Filmkritiker mit Pedro Almodóvars (75) "The Room Next Door", wofür sie kürzlich einen Golden Globe erhielt und für den spanischen Filmpreis Goya nominiert wurde.

Privat bleibt Tilda Swinton trotz ihrer Hollywood-Karriere stets bodenständig. Sie lebt zurückgezogen in Schottland und teilt ihr Leben mit Künstler Sandro Kopp sowie ihren beiden Kindern aus einer früheren Beziehung. Bekannt für ihre künstlerische Vielseitigkeit, wird sie von Fans und Kollegen gleichermaßen geschätzt. Mit Kultfilmen wie "Orlando", der ihre internationale Bekanntheit begründete, und ihrem Oscar-Gewinn für "Michael Clayton" hat sie schon lange ihren Platz in der Filmgeschichte gesichert. Dass die Berlinale sie nun mit dem Ehrenbären auszeichnet, ist ein weiterer Beweis für den bleibenden Einfluss der Schauspielerin auf die weltweite Filmwelt. Im letzten Jahr erhielt Regisseur Martin Scorsese (82) diese Auszeichnung.

Getty Images Tilda Swinton bei den Oscars 2008

Chung Sung-Jun / Getty Images Tilda Swinton und Sandro Kopp 2015 in Seoul

