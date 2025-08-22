Seth Rogen macht Hoffnung auf zweiten "Ananas Express"-Teil

Seth Rogen (43) hat in einem Interview überraschend angedeutet, dass eine Fortsetzung der Kult-Komödie "Ananas Express", die 2008 erschien, möglich sein könnte. In der Show "Watch What Happens Live" wurde der Schauspieler und Drehbuchautor gefragt, ob ein zweiter Teil geplant sei. Darauf antwortete Seth: "Vielleicht. Wir können es wahrscheinlich an einen Streaming-Anbieter oder so verkaufen." Obwohl er betonte, nicht gut im Schreiben von Fortsetzungen zu sein, ließ er die Tür für ein potenzielles Projekt offen.

Die Idee für einen zweiten Teil ist nicht neu. Bereits nach dem Erfolg des ersten Films war ein Sequel im Gespräch. Wie Seth 2020 im Gespräch mit der "Howard Stern Show" erzählte, scheiterte das Projekt jedoch an Budgetkürzungen. Stattdessen sorgte Sony 2013 für Verwirrung, als ein Trailer zu "Ananas Express 2" als Aprilscherz für die Promo von Seths anderem Film "Das ist das Ende" veröffentlicht wurde. Dennoch bleibt eine Fortsetzung fraglich, da Seth und sein Co-Star James Franco (47) heute kein enges Verhältnis mehr haben. James war in der Vergangenheit mit Vorwürfen des unangemessenen sexuellen Verhaltens konfrontiert, woraufhin sich Seth öffentlich von ihm distanzierte.

Der Schauspieler ist derzeit dennoch alles andere als untätig: Mit der Serie "Platonic" und der Show "The Studio" liegen seine neuesten Projekte bei AppleTV+ hoch im Kurs. Besonders "Platonic", in der Seth gemeinsam mit Rose Byrne (46) zu sehen ist, erntet positive Resonanz. Die zweite Staffel der Comedy-Serie startete bereits Anfang August. Fans von Seth können sich also zumindest auf neue Episoden seiner Serie freuen, während die Zukunft von "Ananas Express 2" weiterhin offen bleibt.

Imago Seth Rogen und James Franco im Film "Ananas Express"

Getty Images Seth Rogen und James Franco in NYC im Dezember 2014

Getty Images Seth Rogen und Rose Byrne, 2025

