"Sturm der Liebe"-Star Gregory B. Waldis ist wieder Single

Gregory B. Waldis (57), bekannt als erster Traummann der ARD-Telenovela Sturm der Liebe, hat überraschend seine Trennung von Fotografin Cosima Höllt öffentlich gemacht. "Seit rund einem Jahr bin ich wieder Single. Aber ich habe das nie an die große Glocke gehangen", verriet der Schauspieler im Gespräch mit Bunte. Über die genauen Gründe für das Beziehungsaus schwieg Gregory, betonte aber, dass die beiden auch nach der Trennung ein gutes Verhältnis pflegen. "Meine Ex-Freundin und ich, wir sind noch richtig gute Freunde", so der 57-Jährige.

Das Ende ihrer romantischen Beziehung hat die berufliche Zusammenarbeit der beiden nicht beeinträchtigt. Cosima bleibt weiterhin Gregorys bevorzugte Fotografin. "Auch arbeiten wir in der Fotografie oft noch zusammen", erklärte der Darsteller. Im November 2023 hatte er Cosima in einem Instagram-Beitrag noch als "die beste Frau der Welt" bezeichnet und ein gemeinsames Bild mit ihr geteilt. Doch trotz des Liebes-Aus bleibt ein Rosenkrieg aus: Die Trennung verlief offenbar harmonisch.

Für Fans der Telenovela "Sturm der Liebe" bleibt Gregory eine Kultfigur, da er vor 20 Jahren die Hauptrolle des Alexander Saalfeld in der ersten Staffel verkörperte. Gemeinsam mit Serienpartnerin Henriette Richter-Röhl (43) bildete er das Traumpaar der Auftaktstaffel. Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Serie kehrte Gregory vor Kurzem an den Fürstenhof zurück. Inzwischen sind über 4.000 Episoden der beliebten Serie erschienen. Rückblickend sagte der Schauspieler gegenüber Bunte über seine damalige Rolle bescheiden: "Ich war nur ihr Sidekick oder der Prinz."

IMAGO / Eventpress Gregory B. Waldis, Schauspieler

Getty Images Gregory B. Waldis, Schauspieler

Henriette Richter-Röhl bei der 100 Jahre UFA Gala in Berlin

