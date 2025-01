Diese deutschen Filmschaffenden hoffen auf Oscar-Nominierung

Am heutigen Donnerstag werden endlich die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben – und auch einige deutsche Filmschaffende könnten in mehreren Kategorien dabei sein! Mohammad Rasoulof geht für Deutschland mit seinem Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ins Rennen um eine Nominierung als bester internationaler Spielfilm. Der Polit-Thriller, der größtenteils in Deutschland produziert wurde, hat es bereits auf die Shortlist geschafft. Auch deutsche Künstler wie die Maskenbildnerin Heike Merker oder der Effektspezialist Gerd Nefzer haben Chancen auf eine Nominierung. Nachwuchsregisseur Jens Kevin Georg steht mit seinem Kurzfilm "Kruste" ebenfalls im Fokus.

Auch der in Wolfsburg geborene Edward Berger, der 2023 mit "Im Westen nichts Neues" vier Oscars abräumte, hat Hoffnung auf weitere Anerkennung. Sein neuer Vatikan-Thriller "Konklave" wird sowohl für die besten Kategorien als auch für die Filmmusik, komponiert von Volker Bertelmann alias Hauschka, heiß gehandelt. Der aus Frankfurt am Main stammende Hollywood-Komponist Hans Zimmer (67), der bereits zweimal einen Oscar gewonnen hat, könnte für seine Arbeit an dem Kriegsdrama "Blitz" erneut nominiert werden.

Die Bekanntgabe der Nominierungen wurde aufgrund der Waldbrände in Kalifornien um einige Tage verschoben. Ursprünglich hätte die Zeremonie am 17. Januar stattfinden sollen, doch die Naturkatastrophe brachte den Zeitplan durcheinander. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences zeigte sich solidarisch mit den Opfern und drückte ihr Mitgefühl aus. Für die großen Kategorien gibt es einige heiß gehandelte Favoriten: Eine Nominierung als "Bester Film" könnten sich laut Variety vielleicht Produktionen wie "Anora", "Konklave", "Emilia Pérez" oder "The Brutalist" holen. Zu den besten Schauspielern zählen voraussichtlich Stars wie Timothée Chalamet (29) in dem Film "A Complete Unknown", Adrien Brody (51) in "The Brutalist" und Ralph Fiennes (62) in "Konklave". Bei den Schauspielerinnen wird über Demi Moore (62) in dem Film "The Substance", Mikey Madison in "Anora" und Cynthia Erivo (38) in der Musicalverfilmung Wicked spekuliert.

Getty Images Hans Zimmer, Komponist

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

