"NightWash"-Star Marcel Mann begeht mit 37 Jahren Suizid

Marcel Mann war eine etablierte Größe im deutschen Comedy-Kosmos. Der Comedian stand bereits mit Stars wie Felix Lobrecht (36) und Thomas Hermanns (61) auf der Bühne, um das Publikum zu belustigen. Nun machen traurige Nachrichten die Runde: Marcel stirbt mit nur 37 Jahren. Das übermittelt seine Familie nun über Instagram. "Am Dienstag, dem 21. Januar 2025, hat sich unser geliebter Freund Marcel Mann selbstbestimmt von diesem Leben verabschiedet. Wir sind sprachlos und unendlich traurig, aber auch dankbar für jede Sekunde, die wir mit diesem wundervollen Menschen verbringen durften", heißt es in dem Statement. Weitere Informationen behalten die Angehörigen des Comedians für sich und bitten, von Nachfragen abzusehen.

Marcel begeisterte zahlreiche Zuhörer durch seine Auftritte bei "NightWash" oder im "Quatsch Comedy Club". Für Anfang Februar hatte der 37-Jährige noch große Pläne: Er wollte in Hamburg seine Tour starten und in vielen weiteren deutschen Großstädten performen. Fan-Kommentare finden sich unter dem Social-Media-Beitrag bisher noch nicht wieder, da die Kommentarfunktion von der Familie deaktiviert wurde. Aber nicht nur für die Comedy konnte Marcel sein Herz begeistern. Seine Stimme verlieh er an Jordan Glassberg in der Erfolgsserie Gossip Girl und spielte selbst in der Sitcom "Gutes Wedding, Schlechtes Wedding" mit.

Das Allroundtalent begann bereits in jungen Jahren, seiner Leidenschaft nachzugehen. So nahm Marcel bereits mit 14 Jahren Schauspielunterricht und begann nach dem Abitur eine Gesangs-, Schauspiel- und Sprechausbildung. 2007 durfte er sich über seine ersten kleineren Rollen in den verschiedensten Fernsehproduktionen freuen und nebenbei bereits als Synchronsprecher arbeiten. 2017 feierte Marcel dann sein Tournee-Debüt und unterhielt zahlreiche Zuhörer mit seinem Solo-Programm "Weil ich ein Männchen bin".

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / marcel_mann Marcel Mann im Juni 2022

Instagram / marcel_mann Marcel Mann im Dezember 2022