Ehefrau bestätigt Todesursache von US-Rapper DJ Unk (†43)

Der plötzliche Tod von DJ Unk erschütterte vor wenigen Tagen die Musikwelt. Nun äußert sich die Ehefrau des Rappers im Gespräch mit TMZ zu der Ursache für seinen Tod. Laut Sherkita Long-Platt erlitt der Hip-Hop-Star am 24. Januar in seinem Zuhause in Atlanta einen Herzstillstand im Schlaf. Die Partnerin des 43-Jährigen stellte klar, dass Spekulationen, laut denen sein Tod durch Drogen verursacht worden sei, nicht der Wahrheit entsprechen. "Er nahm keine Drogen", machte sie deutlich. Um an das Leben des Musikers zu erinnern, findet am Sonntagabend in seiner Nachbarschaft in Atlanta eine Gedenkveranstaltung statt.

Den Tod des "Walk It Out"-Interpreten, dessen bürgerlicher Name Anthony Leonard Platt lautet, gab Sherkita am Freitag auf Facebook bekannt. "Ich habe gerade meinen Ehemann verloren und unsere Kinder haben ihren Vater verloren. Unser Leben wird nie mehr dasselbe sein. Ich liebe dich für immer, Anthony", schrieb sie und bat darum, ihre Privatsphäre zu ehren.

DJ Unk war seit den späten 1990er-Jahren in der Musikszene aktiv. Gemeinsam mit DJ Montay und DJ Jelly gründete er das Kollektiv Southern Style DJs, bevor er im Jahr 2000 bei Big Oomp Records unter Vertrag genommen wurde. Trotz gesundheitlicher Probleme, die seit 2009 seine Karriere beeinflussten, veröffentlichte der Rapper auch in den Folgejahren weiterhin Musik. Mit seinem Erfolgssong "Walk It Out" aus dem Jahr 2006 schaffte er es nicht nur in die Top Ten der amerikanischen Charts, sondern löste auch einen auf den Hit abgestimmten Tanztrend aus, der ihn international bekannt machte.

Getty Images DJ Unk, September 2024

Getty Images DJ Unk im September 2007

