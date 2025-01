Marc Cucurella spricht über Autismus-Diagnose seines Sohnes

Der spanische Profifußballer Marc Cucurella hat in einem bewegenden Interview mit dem Sender La Media Inglesa offenbart, dass sein ältester Sohn Mateo autistisch ist. Der 25-Jährige, der gemeinsam mit seiner Partnerin Claudia Rodriguez die drei Kinder Mateo, Rio und Bella hat, wurde im Sommer 2022 – kurz nach seinem Wechsel zu einem Londoner Traditionsverein – mit der Diagnose konfrontiert. "Man sieht sein Kind leiden und weiß nicht, wie man ihm helfen kann", gestand Marc.

Die schwierige Familiensituation fiel für Marc mit einer herausfordernden Phase in seiner Profikarriere zusammen. Der Verteidiger erklärte im Interview weiter, dass er sich während dieser Zeit von der hohen Ablösesumme und den Erwartungen an ihn zusätzlich unter Druck gesetzt fühlte. Außerdem reflektierte er, wie er und seine Partnerin sich langsam in die neue Situation einarbeiteten. Nachdem Mateo anfangs keine passende Unterstützung fand, besucht er nun eine spezialisierte Schule, die den Eltern hilft, mit der Diagnose umzugehen. "Man lernt, damit umzugehen, und man versteht es. Mateo macht sich verständlicher, aber man muss ihn kennenlernen", erklärte der dreifache Vater.

Seine Fußballkarriere führte Marc 2022 von Getafe über Brighton & Hove Albion zu Chelsea. Der Wechsel wurde für 65 Millionen Euro vollzogen. Marcs Offenheit über die Erkrankung seines Sohnes ist eine Besonderheit, da er und seine Partnerin sich ansonsten mit Details zu ihrem Familienleben zurückhalten. "Niemand bringt einem bei, wie man ein Elternteil ist – aber am Ende muss man es lernen", erklärte der weltbekannte Fußballer in dem Interview abschließend und machte damit klar, dass Familie einen ebenso großen Stellenwert für ihn hat wie der Sport.

Getty Images Marc Cucurella, spanischer Fußballer

ActionPress Jamal Musiala und Marc Cucurella im Juni 2024

