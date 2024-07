Spanien-Star Marc Cucurella kritisiert deutsche Fußball-Fans

Im Halbfinalspiel zwischen Spanien und Frankreich musste der spanische Verteidiger Marc Cucurella (25) mit ziemlich viel Gegenwind kämpfen. Bei beinahe jedem Ballkontakt wurde der Kicker von den deutschen Fans auf den Stadiontribünen lauthals ausgebuht. Für dieses Verhalten hat der Fußballprofi wenig Verständnis, wie er im Interview mit The Athletic klarmacht: "Eigentlich war mir das egal. Aber gleichzeitig fühlte es sich auch ein wenig traurig an, dass einige Leute zu diesem Spiel kamen, nur um einen einzelnen Spieler auszubuhen." Er finde, dass seine Kritiker mit der Aktion Tickets verschwendet hätten, die auch an Fans mit Freude an dem Spiel hätten gehen können.

Hintergrund des Grolls der deutschen Fans war eine umstrittene Szene während des Viertelfinales gegen die deutsche Nationalelf. In der Verlängerung des K.o.-Rundenspiels bekam der Spanien-Star den Ball im Strafraum gegen die Hand. Der Schiedsrichter Anthony Taylor sah in der Aktion kein Handspiel und gewährte dem deutschen Team keinen Elfmeter. Das sorgte im Nachgang nicht nur für Deutschlands Ausscheiden aus der Fußball-EM, sondern auch für eine Menge Unmut vonseiten der deutschen Fußball-Fans.

Laut den Fans hätte anders entschieden werden müssen. Auf Instagram ließen sie ihrem Ärger im Anschluss an das Spiel freien Lauf. "Die Spanier haben unfair gespielt, die haben den Sieg nicht verdient" oder "Das war ein klarer Elfmeter für Deutschland, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter beruflich macht", waren nur einige der etlichen Kommentare im Netz. Auch Nationaltrainer Julian Nagelsmann kann sich diese Schiedsrichterentscheidung im Nachgang nicht erklären, wie er gegenüber der Sportschau erklärte: "Wenn Jamal Musiala (21) den Ball in die Stuttgarter Innenstadt schießt und Cucurella berührt ihn, würde ich nie einen Elfmeter haben wollen, aber der Ball kommt auf das Tor und er stoppt ihn klar mit der Hand. Da muss es eine andere Bewertungsgrundlage sein."

ActionPress Jamal Musiala und Marc Cucurella im Juni 2024

Getty Images Julian Nagelsmann bei der Kader-Verkündung für die EM-2024

