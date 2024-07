Rote Mähne: Kicker Marc Cucurella löst EM-Versprechen ein!

Wettschulden sind Ehrenschulden – zumindest sieht das der Spanien-Star Marc Cucurella wohl so. Vor der diesjährigen Fußball-EM hatte der Kicker versprochen, sich bei einem Titelgewinn seine Haarpracht rot zu färben. Genau das hat der Fußballer jetzt in die Tat umgesetzt, wie er in seinem neuesten Beitrag auf Instagram beweist. In einer Bilderreihe präsentiert der Lockenkopf freudestrahlend seine neue Haarfarbe und schreibt: "Ein Versprechen ist ein Versprechen."

Das ursprüngliche Versprechen für die Typveränderung gab der spanische Nationalspieler in der Radiosendung "El Partidazo" ab. "Wenn wir den Titel holen, lasse ich mir meine Haare rot färben", sagte er in der Sendung. Und tatsächlich gelang es der spanischen Nationalelf, den EM-Pokal einzuheimsen. Nach einer regelrechten Zitterpartie gegen England stand es nach 90 Minuten Spielzeit 2:1 für La Roja! Somit gewannen sie bereits zum vierten Mal den EM-Titel.

Einige der deutschen Fans hätten sich wahrscheinlich lieber eine rote Karte statt roter Haare für den Spanien-Kicker gewünscht. Beim Viertelfinalspiel gegen die deutsche Nationalelf kam es zu einer verhängnisvollen Situation: Als Jamal Musiala den Ball aufs spanische Tor zielt, wird dieser von Marcs Hand abgeblockt. Obwohl sich diese Szene im Strafraum der spanischen Mannschaft abspielte, entschied der Schiedsrichter Anthony Taylor, das Spiel trotz Handspiels ohne Elfmeter und rote Karte weiterlaufen zu lassen.

Getty Images Marc Cucurella im Juni 2024

ActionPress Jamal Musiala und Marc Cucurella im Juni 2024

