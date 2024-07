Spanien-Star Marc Cucurella äußert sich zu Handspiel bei EM

Die umstrittene Szene rund um den möglichen Elfmeter für Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien sorgt immer noch für eine große Diskussion. Nun äußert sich der spanische Spieler Marc Cucurella (25) zu dem Vorfall, bei dem er mit seiner Hand den Ball im spanischen Strafraum berührte. Der Schiedsrichter Anthony Taylor gab keinen Elfmeter. Auf der Pressekonferenz der spanischen Mannschaft äußert Marc gegenüber Bild: "Ich bin ein Fußballspieler, ich mische mich in solche Bewertungen nicht ein. Aber wenn die Schiedsrichter sagen, dass es kein Handspiel war, respektiere ich das."

Während des Spiels sah der 25-Jährige weitere Probleme, die den Schiedsrichter angehen. "Wir hätten uns auch darüber beschweren können, dass Toni Kroos früher eine Gelbe Karte bekommen haben und später einen Platzverweis gesehen haben müsste. Aber die Schiedsrichter sind auch Menschen und müssen sehr schnelle Entscheidungen treffen", erklärt er weiter auf der Pressekonferenz. Dass seine Mannschaft gegen Deutschland gewonnen hat, sieht er als fair an: "Fußball ist ein Spiel von Fehlern und guten Aktionen und letzten Endes hatten wir mehr gute Aktionen als Deutschland, konnten ein Tor mehr erzielen und in die nächste Runde einziehen."

Der Vorfall rund um das strittige Handspiel bewegte die ganze Fußballwelt. Der Trainer Julian Nagelsmann erklärte die Auslegungssache der Situation in der 106. Minute gegenüber Sportschau vor wenigen Tagen: "Wenn Jamal Musiala (21) den Ball in die Stuttgarter Innenstadt schießt und Cucurella berührt ihn, würde ich nie einen Elfmeter haben wollen, aber der Ball kommt auf das Tor und er stoppt ihn klar mit der Hand. Da muss es eine andere Bewertungsgrundlage sein." Auch für die Fans ist es wohl eindeutig, wie sie auf Instagram schimpften: "Die Spanier haben unfair gespielt, die haben den Sieg nicht verdient" oder "Das war ein klarer Elfmeter für Deutschland, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter beruflich macht."

ActionPress Jamal Musiala und Marc Cucurella im Juni 2024

Getty Images Marc Cucurella im Mai 2024

