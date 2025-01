Sir Michael Parkinson hinterlässt seiner Familie großes Erbe

Die britische Talkshow-Legende Sir Michael Parkinson (✝88) hat seiner Familie nach seinem Tod ein beeindruckendes Erbe hinterlassen. Der Moderator, der im August 2023 nach kurzer Krankheit verstarb, vermachte seiner Frau, Lady Mary Parkinson, nach über 64 Jahren Ehe sein gesamtes Vermögen. Laut Mirror hinterließ Sir Michael seiner Frau nach Abzug von Kosten knapp 346.000 Euro. Seine Kinder Andrew, Nick und Mike wurden als Testamentsvollstrecker eingesetzt. Freunde und Familie nahmen damals einen Monat nach seinem Tod in einer bescheidenen Zeremonie in der St.-Michael's-Church in Bray, Berkshire, Abschied. Auf seinen Sarg legten sie eine Cricketkappe und einen Fanschal seines geliebten Fußballvereins Barnsley.

Der Moderator war für seinen einfühlsamen Interviewstil bekannt und durfte über fünf Jahrzehnte hinweg die größten Namen der Unterhaltungswelt in seiner Show begrüßen. Nach dem Tod der TV-Ikone gab es weltweit Trauerbekundungen. Michaels Sohn Mike sprach damals auf BBC Breakfast über den bewegenden Zuspruch: "Wir hätten nie mit einer solchen Anteilnahme gerechnet. In Australien senkte ein Golfclub, in dem er Mitglied war, sogar die Flagge auf halbmast." Gleichzeitig betonte Mike, wie schwer es für die Familie sei, den öffentlichen Verlust von Michael von der eigenen privaten Trauer abzugrenzen. Besonders für Lady Mary und die Familie sei dies noch immer ein Schock: "Manchmal ertappt man sich dabei, dass man ihn anrufen will, nur um sich im nächsten Moment daran zu erinnern, dass das nicht mehr geht."

Michael wuchs in bescheidenen Verhältnissen im südlichen Yorkshire auf und entwickelte sich in den 1970er Jahren zum Vorzeigejournalisten Englands. Seine berühmte Talkshow, die zwischen 1971 und 2007 in verschiedenen Formaten lief, machte ihn international bekannt. Für seinen Beitrag zur britischen Kultur wurde er 2008 von Queen Elizabeth II. (✝96) zum Ritter geschlagen. Mit seiner Frau Mary, die ebenfalls in der Medienbranche tätig war, verband ihn eine bemerkenswert lange und enge Ehe. Die beiden hatten drei Söhne, die in ganz unterschiedlichen Karrieren ihren eigenen Weg fanden, während sie die Werte und die Bodenständigkeit ihres Vaters bewahrten.

Getty Images Sir Michael Parkinson und Ehefrau Lady Mary

Getty Images Sir Michael Parkinson, Showmaster

