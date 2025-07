Darum ist Mallorca für TV-Star Daniela Büchner so besonders

Daniela Büchner (47) hat ihr Herz an Mallorca verloren! Seit rund zehn Jahren lebt die fünffache Mutter auf der traumhaften Baleareninsel und schwärmt im Gespräch mit Promiflash über das Leben dort. "Sonne, Meer, das entspannte Leben hier. Klar, es ist nicht immer alles rosarot – aber Mallorca ist mein Zuhause. Ich fühle mich hier einfach richtig", schwärmt sie über die Vorzüge der Insel und betont, dass sie auf Mallorca ein Zuhause gefunden hat.

Das Leben unter der spanischen Sonne ist aber nicht immer ein reiner Traum, wie Daniela auch ehrlich zugibt. Doch gerade die Mischung aus idyllischer Natur, attraktiver Lebensqualität und dem Gefühl von Heimat machen den Ort für sie und ihre Familie so besonders. Ihre Kinder haben sich ebenfalls an das Leben auf der Insel gewöhnt, und Daniela hat dort ein soziales Umfeld und Freunde gefunden, die ihr den Alltag erleichtern.

Bereits in der Vergangenheit betonte die TV-Bekanntheit, dass sie auf der Baleareninsel ihre Heimat gefunden hat. Kurze Aufenthalte in Deutschland genießt sie zwar, doch die Verbindung zu ihrer alten Heimat ist längst nicht mehr so stark, dass sie zurückkehren würde. Ihr Umzug, der vor Jahren in der Sendung Goodbye Deutschland dokumentiert wurde, markiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Daniela hat sich nach Schicksalsschlägen, wie dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49), auf Mallorca ihr Leben neu aufgebaut und beschreibt die Insel heute mit Stolz als ihr persönliches Paradies.

Die zweite Staffel "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" ist immer donnerstags ab 10. Juli um 21:15 Uhr auf RTLZWEI und vorab immer schon bei RTL+ zu sehen!

Anzeige Anzeige

RTL II Daniela Büchner in "Die Büchners - Familientrubel unter Palmen"

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Mai 2025