Trauung 2026: So stellt sich EliasN97 Traumhochzeit vor

Elias Nerlich (27), im Netz besser bekannt als EliasN97 oder Eligella, machte seiner Freundin Melina im Juni 2024 einen romantischen Antrag und sie sagte natürlich "Ja". In Sachen Hochzeitsplanung gibt es aber noch nichts Konkretes, wie der Streamer seinen Fans bei Twitch verriet. Dennoch haben die beiden wohl schon genaue Vorstellungen, wie die Traumhochzeit aussehen soll – vor allem Melina. "Die Torte muss der Burner sein, am Strand, Sonnenuntergang, in Griechenland, Klavier, es wird getanzt, Teller auf den Boden schmeißen, gutes Essen, Trauzeuge", zählt Elias ihre Wünsche auf. Melina, die mit im Stream ist, hat da noch eine ganz spezielle Vorstellung: Sie möchte einen Saxophonisten – am liebsten soll es der Saxophon spielende Webstar André Schnura werden.

Geheiratet wird wohl aber erst 2026. "Leute, es ist noch nichts geplant!", stellt Elias klar. Immerhin gibt es einen Punkt, an dem das zukünftige Ehepaar sich dann doch nicht einig ist: die Gästeanzahl. Groß soll es werden, aber während Eli sich 600 Gäste vorstellt, findet Melina eher, dass 300 besser sind. Neben Familie und Freunden sollen für den 27-Jährigen nämlich auf jeden Fall auch Twitch-Kollegen und alte Wegbegleiter aus seiner Fußballzeit dabei sein dürfen. "Wir sind eine Familie", findet der Bräutigam. Sogar langjährige Follower will er einladen. Das Geld spielt offenbar keine Rolle. "Man heiratet nur einmal", meint er bestimmt. Melina geht auch da eher nicht so mit: "Ich würde niemals mein ganzes Vermögen für eine Hochzeit ausgeben. Es soll ja eher um die Liebe gehen."

Verlobt haben Eli und Melina sich nach einem Jahrzehnt Beziehung vergangenen Sommer ganz romantisch am Strand. Die Bilder postete der Twitch-Star auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie er seine Partnerin in einem Herz aus Rosenblättern im Sand erwartete und dort vor ihr auf die Knie ging. "Zehn Jahre lang meine Freundin, hoffentlich ein Leben lang meine Frau", schreibt Eli stolz dazu. Glückwünsche gibt es nicht nur von den Fans, sondern auch von Streaming-Kollegen wie Papaplatte (28), Rewinside (32), HoneyPuu (25) und Max Schradin sowie Promis wie Kai Pflaume (57) und Fußballer Niclas Füllkrug (31).

Anzeige Anzeige

Instagram / eliasn97 EliasN97 mit seiner Partnerin Melina

Anzeige Anzeige

Instagram / eliasn97 Elias Nerlich mit seiner Verlobten Melina, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige