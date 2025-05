Beziehung mit Billy Ray: Liz Hurley pfeift auf die Kritiker

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) genießen ihre Beziehung in vollen Zügen. Seit die beiden Stars ihre Liebe öffentlich gemacht haben, halten sich die Kritiker nicht mit ihren Meinungen zurück. Laut einem Insider, der mit People gesprochen hat, sehe die einstige Gossip Girl-Darstellerin den Tumult aber gelassen. "Liz ist es egal, dass die Skeptiker es nicht verstehen. Sie konzentriert sich auf die besonderen Dinge, die sie gemeinsam haben, wie die Country-Musik", plauderte die Quelle aus und ergänzte: "Sie haben eine tolle Energie zusammen. Sie genießt seine Gesellschaft sehr."

Die Serienbekanntheit und der Countrysänger lernten sich 2022 beim Dreh des Films "Christmas in Paradise" kennen. Auch wenn sie nicht direkt ein Paar wurden, erinnerte sich Billy kürzlich im Podcast "The Ty Bentli Show" noch gut an ihre ersten Momente. "Wir haben nur wenige Szenen zusammen gedreht, aber wenn wir in derselben Szene zu sehen waren, stimmte die Chemie. Wir haben einfach nur gelacht, und das zu einer Zeit, in der ich nicht viel gelacht habe", erzählte der Papa von Miley Cyrus (32).

Die Romanze mit der 59-Jährigen kommt für Billy zu einem spannenden Zeitpunkt. Momentan ist das Verhältnis zwischen dem Musiker und seinen Kindern äußerst angespannt. Immerhin deutete ein gemeinsames Foto von dem Familienvater, seinem Sohn Braison Cyrus (31), Tochter Miley und ihrem Partner Maxx Morando (26) kürzlich auf eine Versöhnung hin. Der Schnappschuss auf Instagram zeigte die vier inmitten der Natur und wurde anlässlich Braisons Geburtstag aufgenommen.

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Instagram / billyraycyrus Braison Cyrus, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus und Maxx Morando, Mai 2025

