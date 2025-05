Das hat Constantin Schreiber nach "tagesschau"-Abschied vor

Constantin Schreiber (45) nimmt Abschied von der "tagesschau". Am 25. Mai moderierte der 45-jährige Journalist zum letzten Mal die renommierte Nachrichtensendung, die er seit 2021 regelmäßig präsentierte. Auf Instagram teilte Constantin seine Gedanken zu diesem bedeutenden Schritt: "Alles hat seine Zeit – so steht es schon in der Bibel." Er drückte Dankbarkeit für die vergangenen Jahre aus und kündigte an, sich künftig neuen Herausforderungen widmen zu wollen. Wie er selbst betonte, habe ihn diese Zeit aber vor allem auf persönlicher Ebene tief bewegt.

Während der Jahre bei der "tagesschau" musste sich Constantin intensiv mit schweren Themen wie Krieg, Katastrophen und Tod auseinandersetzen. Der Lehrmoment kam für ihn mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022, als er zum ersten Mal spürte, wie die psychische Belastung durch schlechte Nachrichten seine Schutzhülle durchbrach. Um mit der Negativität umzugehen, fand er einen Weg zurück zu alten Leidenschaften. In der Pandemie griff er das Klavierspiel, ein Hobby aus seiner Jugend, wieder auf. "Es war zur Corona-Zeit im Winter, und alles war so düster. Da dachte ich mir, ich kann es ja nochmal ausprobieren", verriet er gegenüber BUNTE. Heute arbeitet Musik als eine Art Ventil für ihn, wie er selbst schilderte.

Die Entscheidung, die "tagesschau" zu verlassen, dürfte nicht nur seine Fans, sondern auch seine Kollegen überraschen. Seit über zwei Jahren war Constantin eines der bekanntesten Gesichter der traditionsreichen Sendung. Gute Erinnerungen an diese Zeit hat er viele: "Ich bin sehr dankbar", betonte der Moderator im Interview mit BUNTE sowie bei Instagram. Neben dem Journalismus spielt auch die Musik offenbar wieder eine zentrale Rolle in seinem Leben. Dies hat er auch zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt bei einem Konzert in München. Am 1. April 2025 trat er gemeinsam mit dem Pianisten und Podcaster Markus Kreul bei einem Gesprächskonzert im Münchner Künstlerhaus auf. Ob Constantin nun tatsächlich den Weg in die Musik einschlägt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Er ist bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Instagram / constantinschreiber Constantin Schreiber, "Tagesschau"-Sprecher

Instagram / constantinschreiber Constantin Schreiber, Nachrichtensprecher

Würdet ihr nach so vielen Jahren im selben Job auch einen Neuanfang wagen wie Constantin Schreiber? Auf jeden Fall, Abwechslung ist das Salz in der Suppe! Nur, wenn mich mein aktueller Job gar nicht mehr erfüllt. Ergebnis anzeigen