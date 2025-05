Oscar-Regisseur schwärmt von Zusammenarbeit mit Tom Cruise

Tom Cruise (62) wird in dem kommenden Film des mehrfach Oscar-prämierten Regisseurs Alejandro G. Iñárritu (61) in einer ungewohnten Rolle zu sehen sein. Der 62-jährige Schauspieler, der derzeit mit seinen ikonischen Stunts in "Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning" begeistert, wagt sich diesmal an eine nicht actionlastige, dafür umso tiefgründigere Komödie. Der Film mit dem Arbeitstitel "Judy" wurde kürzlich in London abgedreht und soll ab dem 1. Oktober 2026 im IMAX-Format in die deutschen Kinos kommen. Iñárritu selbst lobte Tom anlässlich eines Interviews beim Cannes-Filmfestival gegenüber Deadline: "Er bringt mich jeden Tag zum Lachen. Die Bandbreite, die ich bei der Arbeit mit ihm entdeckt habe, ist für mich als Regisseur beispiellos. Ich war so verdammt beeindruckt und glücklich."

In der neuen "wilden Komödie", wie Iñárritu den Film beschreibt, soll Tom Cruise den mächtigsten Mann der Welt spielen, der nach einer von ihm verursachten Katastrophe versucht, der Menschheit zu beweisen, dass er ihr Erlöser ist. Bestätigen wollte der Regisseur die Inhaltsbeschreibung im Interview allerdings noch nicht – es bleibt also weiterhin eine Überraschung. Doch der hochkarätige Cast, zu dem unter anderem Jesse Plemons (37), Sandra Hüller (47), Riz Ahmed und John Goodman (72) gehören, macht deutlich, dass ein außergewöhnliches Werk zu erwarten ist. Visuell wird das Filmprojekt ebenfalls auf höchstem Niveau unterstützt: Der renommierte Kameramann Emmanuel Lubezki, der bereits bei Iñárritus Erfolgsfilmen "Birdman" und "The Revenant" mitwirkte, bringt erneut seine Expertise ein.

Tom Cruise, der vor allem durch Actionfilme und spektakuläre Stunts bekannt ist, zeigt mit diesem Projekt eine ganz neue Seite seines Repertoires. Abseits seiner Arbeit ist der Superstar für seinen bedingungslosen Einsatz am Set und seine Leidenschaft für das Kino bekannt. Auch wenn er in der Öffentlichkeit immer wieder mit seinen privaten Entscheidungen für Schlagzeilen sorgt, wird Tom innerhalb der Branche regelmäßig als professioneller und vielseitiger Schauspieler gelobt. Sein nächstes Werk könnte diese Reputation weiter festigen – und einmal mehr zeigen, warum er seit Jahrzehnten zu den größten Namen Hollywoods zählt.

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Getty Images Tom Cruise im Mai 2025 bei der Tokio-Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

