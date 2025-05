Nicht Aldi: Darum kassiert Alessia Herren für Show bei Rewe

Alessia Herren (23), bekannt aus dem Reality-TV, hat sich einen Traum erfüllt und hinter der Kasse eines Supermarkts Platz genommen – aber nicht etwa bei Aldi, sondern bei Rewe in Köln. Die Tochter des verstorbenen Willi Herren (✝45) zeigte bereits während ihres Dschungelcamp-Abenteuers den Wunsch, einer bodenständigen Arbeit nachzugehen. Ihr Einstieg ins Berufsleben als Kassiererin ist nun Teil der neuen RTLZWEI-Show "Unser Supermarkt", die ab dieser Woche ausgestrahlt wird. Bild gegenüber verriet Alessia, dass ihr erster Arbeitstag mit ungewohnten Herausforderungen wie Artikeln ohne Barcodes und ungeduldigen Kunden zwar aufwühlend, aber auch spannend war.

Ursprünglich hatte sie sich bei Aldi beworben, erhielt jedoch nur von Aldi Nord eine Rückmeldung, was in Köln, dem Einzugsgebiet von Aldi Süd, keine vielversprechende Option war. Stattdessen trat Rewe an sie heran, und nach einem Bewerbungsgespräch wurde sie Teil des Teams am Eigelstein. Dennoch bleibt es bisher bei einem Probearbeiten. Aber Alessia plant bereits den nächsten Schritt: eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. "Ich möchte ein regelmäßiges Einkommen haben, um meiner Tochter später eine sichere und tolle Zukunft zu ermöglichen", sagte der Reality-Star.

Für die ambitionierte junge Mutter ist der erste Supermarktjob ein bedeutender Schritt in eine neue Richtung. Sie beschreibt die körperlichen Anforderungen als herausfordernder, als sie erwartet hatte. "Es ist ein bisschen anstrengender, als ich es mir vorgestellt habe. Gerade beim Verräumen oder Einsortieren von Produkten merkt man erst, wie körperlich belastbar man doch sein muss", sagte Alessia gegenüber Bild. Neben ihrer Karriere steht ihre Familie im Mittelpunkt – besonders ihre Tochter, für die Alessia eine sichere Basis schaffen möchte. Sie plant eine Zukunft unabhängig von Reality-Shows: "Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass ich, wenn ich älter bin, noch den TV-Beruf ausübe. Ich möchte nicht mehr auf TV-Shows angewiesen sein und für meine Tochter ein starkes Vorbild sein."

RTL Timur Ülker und Alessia Herren im Dschungelcamp 2025

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Bekanntheit

