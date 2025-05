Deborra-Lee Furness reicht Scheidung von Hugh Jackman ein

Deborra-Lee Furness (69) hat offiziell die Scheidung von Hugh Jackman (56) eingereicht. Am 23. Mai wurden die entsprechenden Unterlagen in New York eingereicht, knapp zwei Jahre nach der überraschenden Bekanntgabe ihrer Trennung. Laut Insiderinformationen von Daily Mail wurde eine Einigung über die finanziellen Angelegenheiten und den Unterhalt bereits im privaten Rahmen getroffen. Auch alle weiteren Aspekte, wie zukünftige Ausgaben für die gemeinsamen Adoptivkinder Oscar und Ava, seien geklärt. Es wird erwartet, dass ein Richter die Scheidung demnächst abschließt.

In den vergangenen Monaten war berichtet worden, dass die Scheidung durch fehlende Vorabvereinbarungen im Hinblick auf die Finanzen des Ex-Paares erschwert wurde. Hugh zählt mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet 175 Millionen Euro nämlich nicht nur zu den bekanntesten Schauspielstars, sondern auch zu den Topverdienern in Hollywood. Die Vermögensaufteilung habe sich angeblich als schwierig erwiesen. In der Zwischenzeit sollen die früheren Differenzen über die finanzielle Aufteilung beigelegt worden sein. Die einstigen Ehepartner seien zudem weiterhin bemüht, die bestmöglichen Eltern für ihre Kinder zu bleiben und deren Wohlergehen an erste Stelle zu setzen.

Diese Trennung bedeutet nicht nur das Ende einer jahrzehntelangen Ehe, sondern auch den Abschied von einem gemeinsamen Lebensentwurf. Nach der Trennung hat sich Deborra-Lee in letzter Zeit vor allem auf sich selbst konzentriert. Freundinnen und Verbündete standen ihr zur Seite, um sie durch diese schwierige Phase zu unterstützen. Hugh hingegen hat sich direkt in das nächste Liebesabenteuer gestürzt: Er ist mit Sutton Foster (50) liiert.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022

