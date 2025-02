Influencer EliasN97 enthüllt: So viel verdient er im Monat

Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97 (27) oder Eligella, hat in einem Livestream auf Twitch eine unglaubliche Zahl enthüllt: Bis zu 600.000 Euro verdient der Social-Media-Star jeden Monat – und das netto. Damit dürfte der Berliner, der über zwei Millionen Follower auf der Plattform zählt, aktuell der erfolgreichste Streamer Deutschlands sein. Doch der Social-Media-Star betont, dass sein Einkommen aus weit mehr als seinen Streaming-Aktivitäten stamme. Neben seinem Erfolg auf Twitch hat Elias sich längst als cleverer Geschäftsmann etabliert.

Der vielseitige Unternehmer ist unter anderem Mitgründer der ICON League, einer beliebten E-Sport-Liga, und hält erhebliche Anteile an der Modemarke Elevate. Außerdem vermarktet er seine eigene Getränkemarke VitaVate, die sich trotz des umkämpften Marktes in Deutschland behaupten konnte – unabhängig von seinem Namen. Diese Vielzahl an Projekten bringt ihm nicht nur Einnahmen, sondern sorgt auch dafür, dass sein Name regelmäßig in der Branche erwähnt wird. Seine Einnahmen bezeichnet er im Stream ausdrücklich als Gewinn und nicht als Umsatz, was seinen finanziellen Erfolg noch beeindruckender macht.

Elias' Werdegang ist ein Paradebeispiel für die neue Generation von Influencern, die nicht allein vom Content lebt, sondern bedeutende Geschäftsimperien aufbaut. Durch seine Bodenständigkeit und Nähe zu seiner Community konnte er sich eine loyale Fangemeinde aufbauen, die ihn seit seinen Anfängen unterstützt. Trotz seiner enormen Erfolge präsentiert Elias sich im Stream oft bescheiden. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar, dass hinter dem Erfolg des Berliner Influencers vor allem harte Arbeit und kluges Geschäftsdenken stecken.

Anzeige Anzeige

Instagram / eliasn97 EliasN97 mit seiner Partnerin Melina

Anzeige Anzeige

Instagram / eliasn97 Elias Nerlich mit seiner Verlobten Melina, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Elias so viel Geld im Monat verdient? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir schon gedacht, dass Streamer viel verdienen. Nein, auf keinen Fall – ich bin super überrascht. Ergebnis anzeigen