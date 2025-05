Stefan Mross wollte "Immer wieder sonntags" anfangs ablehnen

Stefan Mross (49) und die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" – heute gehören der Schlagerstar und die TV-Show untrennbar zusammen. Doch das war zu Beginn keineswegs eine ausgemachte Sache. Der Musiker verriet in der Talkshow "Riverboat", dass er die Moderation der beliebten Sendung im Jahr 2005 fast abgelehnt hätte. Der Grund: Der Sendeplatz missfiel ihm zunächst sehr. Mit einem Augenzwinkern habe er seinem Management damals gesagt: "Ja, hoffentlich nicht 'immer wieder sonntags'." Trotz seiner ursprünglichen Skepsis führt er seitdem mit Leidenschaft und Herzblut durch die Sendung.

Die Begeisterung für das Format kam offenbar mit der Zeit, und Stefan prägte die Show zu ihrem heutigen Erfolg entscheidend mit. Nicht zuletzt durch seinen Charme und sein Engagement hat sie sich einen festen Platz bei den ARD-Zuschauern gesichert. Dass sich der Moderator damals schließlich doch für die Sendung entschieden hat, dürfte nicht nur seine Fans freuen, sondern auch ihn selbst. In der Talkshow plauderte er außerdem über kleine Eigenarten, die ihn begleiten, behielt den genauen Inhalt dazu aber für sich.

Mit "Immer wieder sonntags" und seinen zahlreichen weiteren Bühnenauftritten hat sich Stefan längst als feste Größe in der Schlager- und TV-Welt etabliert. Bereits vor fast vier Jahrzehnten startete der gebürtige Traunsteiner seine Karriere auf der Bühne des Grand Prix der Volksmusik. Dieses Jubiläum feierte er jüngst auf Instagram mit einem kleinen Rückblick auf seine Anfangsjahre und dankte seinen treuen Wegbegleitern. Ganz offensichtlich ist er auch nach all den Jahren noch mit voller Leidenschaft bei seiner Arbeit und genießt die gemeinsamen Momente mit seinem Publikum. Sein jahrelanges Engagement in der Branche zeigt, dass er trotz anfänglicher Bedenken immer den richtigen Weg für sich eingeschlagen hat.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross im Mai 2025

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

