Rosenkrieg ade: Joe Jonas nennt Sophie "unglaubliche Mutter"

Joe Jonas (35) hat während der "On Purpose Live Tour" von Jay Shetty (37) in Hollywood, Florida, Einblicke in sein Leben als Vater und seine Beziehung zu Ex-Frau Sophie Turner (29) gegeben. Der Musiker beschrieb die Schauspielerin als "unglaubliche Mutter" und betonte, wie dankbar er für ihre erfolgreiche Zusammenarbeit als Eltern ist, wie ein TikTok-Video zeigt. "Ich habe eine wunderschöne Co-Parenting-Beziehung, für die ich wirklich dankbar bin", erklärte Joe vor wenigen Tagen. Die beiden teilen sich die Erziehung ihrer Töchter Willa und Delphine und legen großen Wert darauf, ihre Kinder stark und selbstbewusst zu erziehen.

Nach einem öffentlichen und zeitweise schwierigen Sorgerechtsstreit im Jahr 2023 hatten Joe und Sophie im darauffolgenden Jahr eine Einigung erzielt, die es den Mädchen erlaubt, Zeit sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Vereinigten Königreich zu verbringen. Von negativen Schlagzeilen scheinen die beiden mittlerweile weit entfernt zu sein. Stattdessen konzentrieren sie sich auf ihre gemeinsamen Werte in der Erziehung ihrer Kinder. Joe betonte die Wichtigkeit starker weiblicher Vorbilder im Leben seiner Töchter: "Ich möchte, dass sie offenherzig und selbstbewusst sind und wissen, dass sie alles erreichen können, was sie sich vornehmen."

Die Ehe von Joe und Sophie begann 2019 mit einer romantischen Doppelhochzeit in Las Vegas und Frankreich, bevor sie vier Jahre später auseinander ging. Trotz ihrer Trennung scheinen die beiden immer noch eine enge Verbindung zu haben, wenn es um ihre Töchter geht. Joe, der als stolzer Vater bei öffentlichen Auftritten immer wieder über das Vatersein spricht, genießt es, durch seine Kinder auch seine eigene Kindheit neu zu erleben. Sophie, bekannt durch ihre Rolle in der Serie Game of Thrones, hat sich stets bemüht, die Privatsphäre ihrer Familie zu wahren. Ihre Töchter, deren Fotos bisher nie in sozialen Medien geteilt wurden, stehen klar an erster Stelle im Leben der einstigen Partner.

Anzeige Anzeige

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihrer Tochter im Juli 2022

Anzeige Anzeige