EliasN97 erfüllt seiner Schwester absoluten Lebenstraum

Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97 (27), hat es wieder einmal geschafft, nicht nur seine Fans zu beeindrucken, sondern auch seine Familie glücklich zu machen. Der Twitch-Star, der mit erfolgreichen Streams und einer treuen Community zu den bekanntesten Streamern Deutschlands zählt, erfüllte seiner Schwester einen Herzenswunsch. Mit der Unterstützung seiner Community kaufte er ihr einen eigenen Friseursalon in Berlin, der sich vor allem an eine weibliche Kundschaft richten soll. Diese Neuigkeit teilte der Influencer stolz auf Instagram mit und betonte, wie wichtig ihm Familie sei.

Elias wurde ursprünglich durch seine FIFA-Streams bekannt, die er nach einer schweren Fußballverletzung begann. Seitdem hat er sich eine beeindruckende Karriere aufgebaut und nutzt seinen Erfolg, um seinen Liebsten etwas zurückzugeben. So schenkte er bereits seiner Mutter ein eigenes Haus. Nun profitiert auch seine Schwester von seinem Erfolg: Ihr neuer Salon, dessen Eröffnung in den kommenden Monaten geplant ist, zeigt, wie sehr Elias seine Familie unterstützt. Doch dabei bleibt sie keineswegs im Hintergrund. Im September 2023 zeigte sie zusammen mit Elias und dessen Freund Sidney Friede in einem Livestream ihre Friseurkünste, als sie den beiden die Haare in Pink und Lila färbte.

Elias, der nach einer persönlichen Herausforderung seinen Weg zum Erfolg fand, setzt schon immer auf die Unterstützung seiner Familie. Besonders die enge Bindung zu seiner Mutter und Schwester machen ihn für viele Fans zu einem sympathischen Vorbild. Neben seiner beharrlichen Arbeit für die eigene Marke beweist er immer wieder, dass ihm Werte wie Dankbarkeit und Zusammenhalt wichtig sind. Seine Schwester hat sich nun mit ihrem Friseurladen einen Traum erfüllt. Es bleibt spannend, wie die Familie ihren Erfolg gemeinsam weiterschreibt.

Instagram / eliasn97 EliasN97 und seine Mutter

Instagram / eliasn97 EliasN97 mit seiner Partnerin Melina

