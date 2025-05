Frauenarztbesuch löst bei Sophie Imelmann heftige Tränen aus

Sophie Imelmann (28) lässt ihre Fans an einem emotionalen Moment auf Instagram teilhaben. In einem Video meldet sich die Schauspielerin aus ihrem Auto, kurz nach einem Besuch beim Frauenarzt. Dabei erklärt sie unter Tränen, dass der Arzttermin eine tiefe innere Reaktion bei ihr ausgelöst habe. Die Köln 50667-Darstellerin leidet derzeit an einer Blasenentzündung, doch viel mehr als die Diagnose belaste sie die Gesamtsituation und alte Erinnerungen, die dabei hochkamen. "Es macht mich einfach wütend, dass mich eigentlich total normale Dinge direkt triggern und ich heulen muss", erklärt sie sichtlich aufgewühlt.

Der Besuch sei ihr so schwergefallen, dass sie überlegte, ob sie während der Wartezeit lieber draußen hätte bleiben sollen – trotz der Tatsache, dass das Personal vor Ort sehr freundlich gewesen sei. Sophie erklärt zudem, dass ihre Reaktion eng mit einem früheren, einschneidenden Erlebnis in Verbindung stehe, das sie immer noch stark belaste. Die einstige Love Island VIP-Kandidatin betont, dass ihr bewusst sei, dass eine Blasenentzündung im Vergleich zu vielen anderen Dingen harmlos erscheine. Doch für sie sei die Gesamtsituation schlichtweg nicht fair, da sie aufgrund dieses Erlebnisses nach wie vor eingeschränkt sei.

In der Vergangenheit hatte sich Sophie bereits im Netz über ein traumatisches Erlebnis geäußert, das sie tief erschüttert hatte. Sie sprach davon, wie sie seit einem Vorfall unter Ängsten leide und sich ihren Alltag mühsam zurück erkämpfen müsse. Seitdem hat die 28-Jährige öffentlich gemacht, dass sie therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt und zwischenzeitlich sogar wieder bei ihrer Mutter eingezogen ist. Sophie erhielt damals viel Unterstützung von ihren Fans, die ihr für ihre offene Art dankten und sie mit aufmunternden Worten bestärkten, weiter über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im März 2024

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann im Dezember 2024

