Christina Dimitriou verrät: So kam es zum optischen Wandel

Christina Dimitriou (33) überrascht mit einem neuen Look: Die Reality-TV-Darstellerin hat ihre unterspritzten Lippen auflösen lassen und setzt nun auf eine schlichte, natürliche Ausstrahlung. Außerdem entschied sie sich, ihre superlangen Extensions gegen einen schulterlangen Bob auszutauschen. Nachdem sie den neuen Stil in den sozialen Medien gezeigt hatte, sprach Christina in einem exklusiven Interview mit Promiflash darüber, wie es zu diesem Schritt kam. "Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich es einfach. Ich ziehe dann einfach durch und fertig", erklärte sie.

In dem Interview verriet sie zudem, wie ihr neues Erscheinungsbild bei anderen ankommt. Der elegante Bob und ihr natürlicher Look werden von ihrer Umgebung offenbar mit Begeisterung aufgenommen. "Oh, die sind alle begeistert, gerade von dem Bob und von den natürlichen Lippen in Anführungsstrichen", berichtete sie über die Reaktionen ihres Freundeskreises und ihrer Fans. Sie scheint mit ihrem Mut zur Veränderung in Sachen Style erneut einen Nerv getroffen zu haben.

Das Thema Bob-Frisur hat für Christina sogar eine nostalgische Komponente. Schon vor vielen Jahren hatte sie, inspiriert von einem ihrer Vorbilder Victoria Beckham (51), einen ähnlichen Haarschnitt gewählt. Ihr jetziges Styling erinnert sie deshalb an ihren früheren Look und bringt daher so einige Erinnerungen zurück. Christina schwärmte schon kurz nach dem Friseurbesuch ganz öffentlich auf Instagram: "Ich fühle diese Frisur immer mehr!"

Amazon MGM Studios Christina Dimitriou, "The 50"-Kandidatin

Getty Images Victoria Beckham, Februar 2007

