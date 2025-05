Das sagt Körpersprache-Expertin zum Emmanuel-Macron-Vorfall

Auf ihrer Reise nach Vietnam sorgte das Präsidentenpaar Emmanuel (47) und Brigitte Macron (72) für reichlich Aufsehen. Direkt nach der Landung in Hanoi am Sonntagabend kam es zu einer bemerkenswerten Szene: Brigitte Macron fasste mit ihren Händen grob in das Gesicht ihres Ehemannes. Das Ereignis wurde von Kameras eingefangen, kurz bevor das Paar die Gangway hinunterging, wobei die Französin den angebotenen Arm ihres Mannes nicht annahm. Mittlerweile haben sowohl der französische Präsident als auch sein Umfeld häusliche Gewalt dementiert und den Vorfall einen Scherz oder Klamauk genannt.

Die Körpersprache-Expertin Judi James bewertet den Vorfall allerdings komplett anders. Sie betonte gegenüber Daily Mail, dass die Bewegung von Brigitte Macron nicht als Neckerei oder harmloser Scherz zu deuten sei. Laut der Expertin spricht die Szene nicht für einen Moment der Alberei: "Es gibt kein gemeinsames Lachen, kein Grinsen und keine neckischen Rituale." Im Gegenteil, die Kraft von Brigittes Stoß mit der Hand ließ den Kopf des 47-Jährigen zur Seite fallen und zeigte eine Dynamik, die von der Expertin als schockierend empfunden wurde.

Schon seit Jahren sorgt die Beziehung von Brigitte und Emmanuel für Schlagzeilen: Der Politiker lernte seine Zukünftige nämlich in der Schule kennen – die 25 Jahre ältere Brigitte war seine Lehrerin. Um Gerüchte zu vermeiden, wechselte der Franzose damals sogar die Schule.

Getty Images Brigitte Macron und Emmanuel Macron, Mai 2025

