Für Michelle ist Scheidung von Mike Cees "Befreiungsschlag"

Michelle Monballijn und Mike Cees haben offiziell ihre Ehe beendet. Vor wenigen Tagen wurde die Scheidung in Bernau rechtskräftig – ein Ereignis, das für die Schauspielerin mehr Befreiung als Belastung darstellt. Emotional zeigt sich Michelle auf Instagram: "Mir fällt so eine Riesenlast von den Schultern", schreibt sie in ihrer Story. Die Entscheidung, ohne Begleitung vor Gericht zu erscheinen, traf sie ganz bewusst: "Ich wollte mir beweisen, dass ich für mich selbst einstehen kann. [...] Für viele ist die Scheidung ein Tiefpunkt. Für mich ist es ein Befreiungsschlag."

Die vier Jahre Ehe beschreibt Michelle rückblickend als "verrückte Zeit" voller Herausforderungen, die sie hinter sich lassen möchte. Die Prominent getrennt-Teilnehmerin zeigt sich entschlossen, mit diesem Schritt einen Neuanfang zu wagen: "Ich möchte so etwas Negatives einfach nicht mehr haben." Aus diesem Grund kündigt die 46-Jährige an, ihre neu gewonnene Freiheit gebührend zu feiern und bald auf ihre Scheidung anzustoßen. "Ich werde danach natürlich mit meinen Freundinnen feiern gehen", freut sie sich in ihrer Story.

Michelle und Mike gaben sich 2021 das Jawort, bevor sie sich rund zwei Jahre später trennten. Die turbulente Beziehung der Schauspielerin und des Reality-TV-Stars hatte bereits während ihrer Zeit im Rampenlicht für Schlagzeilen gesorgt. Besonders bei ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars fielen die Eheprobleme des Paares auf. Dass schließlich auch die Scheidung von Spannungen begleitet wurde, passt ins Bild der oft konfliktreichen Vergangenheit der beiden. "Ich habe bezahlt – und Prinzessin sah gut aus dabei", erklärte Mike zynisch nach dem Gerichtstermin gegenüber Bild.

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Mike Cees

