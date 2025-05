So half Andrew Garfield Kaitlyn Dever nach Tod ihrer Mutter

Kaitlyn Dever (28) hat offenbart, wie Andrew Garfield (41) ihr in einer der schmerzhaftesten Zeiten ihres Lebens geholfen hat. Während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Erfolgsserie "The Last Of Us" musste die Schauspielerin eine Szene drehen, in der sie den Tod ihres Serienvaters betrauert – nur drei Tage, nachdem sie ihre eigene Mutter Kathy nach deren langem Kampf gegen Brustkrebs verloren hatte. In einem Interview mit GQ Hype erzählte Kaitlyn, dass die emotionalen Worte in dieser Szene schwer zu ertragen waren, da sie noch immer in tiefer Trauer war.

Andrew, der selbst den Verlust seiner Mutter verarbeiten musste, gab ihr in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Perspektive. Kaitlyn berichtete, dass Andrews Worte über den Umgang mit Trauer ihr dabei halfen, trotz des Schmerzes weiterzumachen. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie Spiderman und "Tick, Tick… Boom!", sprach öffentlich über die Gefühle, die der Tod seiner Mutter bei ihm auslöste. Kaitlyn fand Trost in seinen Aussagen und ließ sich von seinem Mut inspirieren. Sie sieht es heute als bedeutend an, über den Verlust ihrer Mutter zu sprechen, da dies hilft, die Erinnerung an sie lebendig zu halten.

Kaitlyns Mutter Kathy kämpfte über 14 Jahre hinweg gegen Krebs, bevor sie 2024 mit nur 53 Jahren verstarb. Die Schauspielerin, die sich in einem Instagram-Post liebevoll an ihre Mutter erinnerte, bewundert insbesondere deren Stärke und Lebensfreude. Kaitlyn betont auch, wie wichtig ihr eigener präventiver Gesundheitscheck war. Mit solchen Schritten hofft sie, das Bewusstsein für Brustkrebsvorsorge zu stärken und andere zu ermutigen, sich frühzeitig um ihre Gesundheit zu kümmern – ein Thema, das ihr seit dem Verlust eine Herzensangelegenheit ist.

Getty Images Andrew Garfield im September 2022

Getty Images Kaitlyn Dever bei den Emmy Awards 2022