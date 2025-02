So viel Gewicht hat Jörg Dahlmann im Dschungelcamp verloren

Das Dschungelcamp hinterlässt bei allen Teilnehmern seine Spuren. Jörg Dahlmann (66) musste die Realityshow am 13. Tag verlassen und stellte nach der mageren Diät eine große Veränderung fest. "Ich bin heute Morgen von Dr. Bob auf die Waage gestellt worden und da waren acht Kilo runter", plauderte er während einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, aus. Im Vorhinein habe er mit seiner Freundin Claudia, die Sporttherapeutin ist, für die Zeit in der Wildnis trainiert und dabei schon zehn Kilo verloren – insgesamt wiegt der Sportreporter nun also nur noch 72 statt 90 Kilogramm.

Doch bei diesem Gewicht wolle Jörg nicht bleiben. Der Ex-Camper verrät: "In den nächsten Tagen werde ich auf jeden Fall futtern, futtern, futtern. Ich werde mir alles reinschlagen, was mir normalerweise sonst ja nicht in die Quere kommt: Fett, Schokolade, Chips. Ich werde alles essen in den nächsten Tagen." Obendrein wolle er Zeit mit seiner Claudia verbringen und den Schlaf nachholen, der ihm im Camp gefehlt habe.

Eine von Jörgs letzten Amtshandlungen als Dschungelcamper war eine Prüfung. Gemeinsam mit Anna-Carina Woitschack (32) sollte er dem Team eine leckere Mahlzeit erspielen. Gleich zu Beginn wurden der Journalist und die Sängerin in Särge gelegt, wo sich Schlangen zu ihnen gesellen sollten. Doch die ehemalige DSDS-Teilnehmerin beendete die Prüfung, bevor sie begann mit dem Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Jörg tröstete seine TV-Kollegin daraufhin gutmütig. "Sei nicht traurig, mach dir keine Vorwürfe. Vielen anderen wäre es auch so gegangen", legte er ihr ans Herz.

RTL Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

