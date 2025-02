So schlagen sich Anna-Carina und Jörg in Dschungelprüfung

An Tag 13 wagen sich Jörg Dahlmann (66) und Anna-Carina Woitschack (32) in die Dschungelprüfung. Ihr Ziel: Sie wollen alle möglichen Sterne ergattern und dem Camp damit ein leckeres Abendessen ermöglichen. Voller Motivation treten die Schlagersängerin und der ehemalige Sport-Kommentator die Prüfung an. Doch von der anfänglichen Euphorie ist plötzlich nichts mehr zu spüren. Im Solarium "Murwillumbah Sun" müssen sich die beiden Dschungelcamper in jeweils eine Truhe legen. Schon bevor die Prüfung startet, gibt Anna-Carina zu verstehen: "Ich habe so Angst."

Ihr Gegenpart Jörg sowie die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) versuchen die 32-Jährige noch zu ermutigen, doch die Angst nimmt überhand. Bevor das Startsignal ertönt, ruft die Sängerin den berühmt-berüchtigten Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Das bedeutet auch, dass Anna-Carina und Jörg die Prüfung ohne Sterne verlassen müssen. Die Blondine schämt sich für die Angst und fängt direkt an, sich bei ihrem Mitspieler zu entschuldigen. Doch der 66-Jährige nimmt die Situation gelassen hin und tröstet Anna-Carina. "Sei nicht traurig, mach dir keine Vorwürfe. Vielen anderen wäre es auch so gegangen", versucht Jörg die Blondine aufzumuntern.

Besser lief es bei der Dschungelprüfung am gestrigen Tag. Edith Stehfest und Lilly Becker (48) mussten sich einem wahren Essensmarathon stellen. Dabei kamen Ekelspeisen wie Sau-Darm, australische Strandwürmer, Ziegen-Anus, Gehirn, Schafsbock-Hoden, Krokodil-Herz, Lamm-Magen, Zunge und Büffel-Vagina auf den Tisch. Pro vernichteter Speise konnten die beiden Frauen jeweils einen halben Stern erspielen. Am Ende konnten die Niederländerin und die Musikerin vier von neun Sternen für sich gewinnen.

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige