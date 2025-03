Keine Lust auf TV? Jörg Dahlmann lehnt Sommerhaus-Anfrage ab

Hat Jörg Dahlmann (66) doch keine Lust mehr auf Reality-TV? Nach dem Ende seiner Karriere als Fußballkommentator ließ sich der Journalist auf ein neues Abenteuer im Fernsehen ein und war bei Promi Big Brother und zuletzt im Dschungelcamp zu sehen. Im australischen Busch blühte er sogar regelrecht auf – doch nicht jede Show hat es ihm gleichermaßen angetan. "Ich hab tatsächlich schon die ein oder andere Anfrage bekommen. Das Sommerhaus der Stars kommt für uns beispielsweise nicht infrage, da haben wir abgelehnt", erzählt er jetzt auf Instagram. In der Chaos-WG in Bocholt dürfen Fans Jörg in nächster Zeit also nicht erwarten.

Die Gründe für seine Absage nennt er nicht. Denkbar wäre, dass seine Partnerin Claudia keine Lust auf den Schritt in die Öffentlichkeit hat – im Sommerhaus kämpft man nämlich immer als Paar um den Sieg. Jörgs Fans vermuten jedoch eher, dass es eine Frage des Niveaus sein könnte. "Gute Entscheidung", kommentieren viele unter dem Beitrag. "Das Beste, was man machen kann... Die benehmen sich unmöglich, und das als Erwachsene", findet ein anderer. Ein weiterer Kommentator lobt: "Gut gemacht, Jörg. Jeder, der minimal Klasse besitzt, geht da für kein Geld der Welt rein."

Jörgs Sommerhaus-Korb bedeutet jedoch noch lange nicht sein Reality-TV-Aus: "Ich hätte so Bock auf Die Verräter, das ist ein geiles Format", betont der 66-Jährige. Auch Kampf der Realitystars oder Promis unter Palmen würde er eine Chance geben – der thailändische Strand sei dabei ein ausschlaggebender Faktor.

RTL Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Ex-Fußballkommentator

