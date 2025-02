Marcus Jordan äußert sich zur Festnahme wegen Drogenbesitzes

Marcus Jordan (34) wurde vor wenigen Tagen in den frühen Morgenstunden in Florida verhaftet, nachdem er mit seinem Sportwagen auf Bahngleisen stecken geblieben war. Neben dem Sohn von Michael Jordan (61) befand sich eine junge Frau im Auto. Die Polizei stellte bei ihm sichtbare Anzeichen von Alkoholkonsum sowie Kokain in seiner Hosentasche fest. In einem Beitrag auf X schreibt der Unternehmer nun: "Ich danke allen für die Anteilnahme, aber im Moment konzentriere ich mich auf meinen Laden Trophy Room und werde keine Kommentare zu aktuellen Berichten oder meinem Privatleben abgeben."

Während der Festnahme soll Marcus laut Berichten der Daily Mail darum gebeten haben, dass die Beamten ihm helfen, seinen Lamborghini von den Gleisen zu heben. Auf der Aufnahme der Bodycam sei außerdem zu hören, wie er zu den Polizisten sagt: "Ich bin Marcus Jordan. Ich bin der Sohn von Michael Jordan. Ich mache nichts falsch. Ich versuche nur, nach Hause zu kommen, und bin falsch abgebogen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Marcus für Negativschlagzeilen sorgt. Schon im vergangenen Sommer wurde der ehemalige College-Basketballspieler dabei erwischt, wie er sich weißes Puder durch die Nase zog. Schnappschüsse, die der britischen Zeitung vorliegen, zeigten ihn bei dieser fragwürdigen Aktivität. Damals befand er sich gerade im Urlaub in Südfrankreich und führte sich die Substanz zu, während er mit seiner damaligen Freundin Larsa Pippen (50) am Tisch saß.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jordan im Januar 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / heirmj523 Marcus Jordan, Sohn von Michael Jordan