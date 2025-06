Daran scheiterten bisher alle Beziehungen von Bill Kaulitz

Bill Kaulitz (35) hat mit dem Stern offen über die Schattenseiten seines Lebens im Rampenlicht gesprochen – besonders in Bezug auf die Liebe. "Alle meine Beziehungen sind bisher an der Aufmerksamkeit gescheitert", erklärt der Tokio Hotel-Frontmann. Für ihn sei es wichtig, einen Partner zu finden, der dem Druck der Öffentlichkeit standhält und nicht einfach abtaucht: "Er muss nicht unbedingt das Rampenlicht suchen, aber ich brauche jemanden mit Selbstbewusstsein, der auch da bleibt, wenn die Kamera kommt. So ist mein Leben, und dafür will ich mich nicht schlecht fühlen."

Der Richtige war für Bill aber einfach noch nicht dabei: "Ich habe noch nicht den Mann gefunden, der die Eier hat, diesen Druck auszuhalten." Während der 35-Jährige immer noch auf der Suche nach der großen Liebe ist, hat sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) sein Liebesglück bereits gefunden. Seit einigen Jahren ist er mit Heidi Klum (52) verheiratet. Doch auch er kennt das Ausmaß, das die Öffentlichkeit auf eine Beziehung haben kann: "Schon bei einem unserer ersten Dates wurden wir damals fotografiert, aber wir haben eine tiefe Entspanntheit damit, weil wir die Öffentlichkeit kennen und quasi damit aufgewachsen sind."

Die Zwillinge, die durch Tokio Hotel gemeinsam weltweite Berühmtheit erlangt haben, führen ein eng verbundenes Leben im Rampenlicht. Ihre Wege in Sachen Liebe könnten aber kaum unterschiedlicher sein. Bill wurde zuletzt mit Marc Eggers (38) in Verbindung gebracht – doch ihre Beziehung konnte dem Druck der Öffentlichkeit nicht standhalten.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, April 2025

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Mai 2025

