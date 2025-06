Peter Facinelli möchte Frauen im Alter seiner Tochter daten

Jennie Garth (53) hat im Podcast "I Do, Part 2" eine pikante Anekdote über ihren Ex-Mann Peter Facinelli (51) geteilt: Demnach soll ihre älteste Tochter Luca beim Durchstöbern der Dating-App Raya einst auf das Profil ihres Vaters gestoßen sein. Jennie deutete an, dass Peter dort offenbar gezielt nach deutlich jüngeren Frauen suchte – in einem Altersbereich, der dem ihrer 27-jährigen Tochter nahekam. Die Schauspielerin, die sich 2013 von Peter trennte und mit ihm drei Töchter großzieht, zeigte sich überrascht von der Entdeckung. Peter ist seit 2023 mit Schauspielerin Lily Anne Harrison liiert – gemeinsam haben sie einen zweijährigen Sohn.

Während Jennie und ihre Tochter Fiona kürzlich in ihrem gemeinsamen Podcast offen über kleine Familiendetails plauderten, riefen sie Peter spontan an, um über Fionas Schulabschluss zu sprechen. Der Schauspieler zeigte sich emotional, erklärte jedoch auch, dass ihn die Situation noch nicht vollständig erreicht habe: "Es fühlt sich wie ein komplett neues Kapitel an", sagte er. Fiona selbst äußerte, dass sie glücklich und erleichtert sei, nun mit der Schule abgeschlossen zu haben, auch wenn der Wandel ungewohnt anmute. Die Familie hatte Anfang Juni gemeinsam die feierliche Abschlussveranstaltung Fionas besucht, was Peter zu einem seltenen öffentlichen Aufeinandertreffen mit seiner Ex-Frau führte.

Die Beziehung zwischen Jennie und Peter hat in den Jahren nach ihrer Scheidung Höhen und Tiefen durchlebt. In letzter Zeit scheint sich das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Paar jedoch wieder deutlich entspannt zu haben. Gemeinsame familiäre Verpflichtungen und der Wunsch, alte Spannungen hinter sich zu lassen, haben offenbar dazu beigetragen. Obwohl das Verhältnis zwischen den Ex-Partnern wieder als freundschaftlich gilt, wirft Peters angebliches Interesse an Frauen im Altersbereich seiner Tochter aber weiter Fragen auf – auch innerhalb der Familie.

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

Getty Images Peter Facinelli und Lily Anne Harrison im Juli 2022

