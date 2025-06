"Sehr traurig": Emma teilt Vatertagstribut an Bruce Willis

Der heutige Vatertag ist für die Familie von Bruce Willis (70) ein besonders emotionaler Moment. Der Schauspieler, der seit einigen Jahren an frontotemporaler Demenz leidet, wurde von seiner Ehefrau Emma Heming (46) mit einem Instagram-Post gewürdigt. In dem Beitrag teilte Emma ein Foto, das Bruce mit der gemeinsamen Tochter Evelyn Penn zeigt, und schrieb über die Stärke, die er trotz seiner Krankheit vermittelt. Sie betonte: "Was Bruce unseren Mädchen beibringt, geht weit über Worte hinaus. Widerstandsfähigkeit, bedingungslose Liebe und die stille Stärke, einfach nur da zu sein." Dennoch beschreibt Emma diesen Tag als "zutiefst traurig" und wünscht sich, dass das Leben für Bruce und die Familie leichter sein könnte.

Emma, die seit 2009 mit Bruce verheiratet ist, sprach offen über die Herausforderungen, die die Familie täglich meistert. Sie erklärte, dass es die Diagnose der frontotemporalen Demenz ermöglichte, mit der Situation umzugehen und auch die Kinder darauf vorzubereiten. Bruce hat insgesamt fünf Töchter: die zwei gemeinsamen Kinder sowie Rumer, Scout und Tallulah aus seiner früheren Ehe mit Demi Moore (62). In ihrer Botschaft zum Vatertag würdigte Emma alle Väter, die trotz Behinderungen oder Krankheiten Stärke zeigen, und erinnerte daran, wie Liebe sich angepasst und vertieft hat, obwohl sich alles andere verändert hat.

Diese Ehrung gilt nicht nur Bruce' Durchhaltevermögen, sondern auch Emmas eigener Stärke, die Familie unter diesen Umständen zusammenzuhalten. In früheren Interviews hatte sie offen über den emotionalen Druck gesprochen, der mit seiner Pflege verbunden ist. Die Diagnose hat ihr die Möglichkeit gegeben, eine neue Perspektive zu entwickeln und sich auf die kleinen positiven Momente im Alltag zu konzentrieren. Während es keine Heilung für Bruce' Erkrankung gibt, stellt Emma sicher, dass Bruce und die Kinder gut eingebunden und unterstützt werden – eine Aufgabe, die sie mit bemerkenswerter Hingabe erfüllt.

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und mit seiner Tochter Evelyn, Juni 2025

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001