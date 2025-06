Marcus Jordan genießt heißen Strandtag mit neuer Freundin

Marcus Jordan (34) genießt derzeit das sonnige Wetter in Miami – allerdings nicht allein! Der Sohn von Basketball-Legende Michael Jordan (62) wurde am Samstag am Strand der Metropole gesehen, wo er ganz offenkundig eine romantische Zeit mit seiner neuen Partnerin Ashley Stevenson verbrachte. Die beiden schienen sich von der Aufmerksamkeit der anderen Strandbesucher nicht stören zu lassen, denn sie zeigten sich entspannt und vertraut. Marcus, der in lässigen Schwimmshorts unterwegs war, hielt dabei die Hand seiner Begleiterin, die in einem schwarzen Bikini besonders auffiel – Fotos der beiden liegen unter anderem TMZ vor. In den Wellen kamen sich die beiden dann noch näher, als Marcus seine Hände liebevoll an Ashleys Rücken und Hüften legte.

Die Beziehung des ehemaligen Sportlers mit dem Model ist offenbar in vollem Gange. Das Paar war bereits im vergangenen Jahr das erste Mal zusammen gesehen worden, kurz nachdem Marcus sich von Larsa Pippen (50) getrennt hatte. Bei ihrem jüngsten Ausflug am Strand zeigten sich beide von ihrer ausgelassenen Seite, plauderten angeregt, hielten Händchen und genossen gemeinsam ruhige Momente auf ihren Liegen. Dabei beschränkten sie sich aber auf eher zurückhaltende Zärtlichkeiten – leidenschaftlichere Gesten wie ein Kuss behielten sie wohl lieber für private Momente hinter verschlossenen Türen.

Marcus hatte zuvor von 2022 bis 2024 eine Beziehung mit Larsa geführt, der Ex-Frau von Scottie Pippen, einem ehemaligen Teamkollegen seines Vaters bei den Chicago Bulls. Das Paar gab seiner Liebe nach einer ersten Trennung zwar noch eine zweite Chance, doch nach dem endgültigen Liebesaus scheint Marcus nicht lange allein gewesen zu sein. Bereits kurz nach der Trennung teilte der Unternehmer Bilder aus seinem Frankreich-Urlaub mit Ashley, die später als Mode- und Social-Media-Influencerin identifiziert wurde. Offensichtlich hat er in Ashley – die optisch ein wenig an Larsa erinnert – eine Partnerin gefunden, bei der er sich erneut sehr wohlfühlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcus Jordan und Larsa Pippen im Jahr 2023

Anzeige Anzeige