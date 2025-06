Ioan Gruffudd und Bianca erwarten erstes gemeinsames Kind

Ioan Gruffudd (51) und seine Ehefrau Bianca Wallace haben auf Instagram große Neuigkeiten verkündet: Das Schauspieler-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Zu einem berührenden Schwarz-Weiß-Bild, das Ioan zeigt, wie er Biancas Babybauch küsst, schrieben die beiden: "Baby Gruffudd zeigt sich, um Hallo zu sagen!" Unter den zahlreichen Gratulanten in den Kommentaren war auch Biancas Schwester Chanel, die voller Freude teilte: "Ich werde Tante."

Diejenigen, die den beiden Schauspielern nahe stehen, sind ganz aus dem Häuschen. Chanel zeigte ihre Begeisterung auch in einer Instagram-Story, in der sie den Post des Paares teilte und hinzufügte: "Ich liebe euch alle drei so sehr." Für Bianca ist es das erste Kind, während Ioan bereits zwei Töchter aus seiner früheren Ehe mit Alice Evans (53) hat. Fans des Paares zeigten sich begeistert und kommentierten zahlreich die freudige Ankündigung.

Ioan und Bianca hatten vor gerade einmal zwei Monaten ihre Eheschließung bekannt gegeben. Die beiden teilten damals ein emotionales Video von ihrer stillen Trauung, begleitet von malerischen Aufnahmen am Meer. Für Ioan ist es die zweite große Liebe, nachdem er 2021 die Scheidung von Alice eingereicht hatte, die 2023 finalisiert wurde. Seit Oktober 2021 steht seine Beziehung zu Bianca, einer Schauspielkollegin, in der Öffentlichkeit, und schon jetzt schreiben die beiden an ihrem nächsten gemeinsamen Kapitel.

Anzeige Anzeige

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im April 2013

Anzeige Anzeige