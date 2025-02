Bahngleis-Drama: Marcus Jordan plädiert auf nicht schuldig

Marcus Jordan (34), Sohn der Basketball-Legende Michael Jordan (61), hat auf nicht schuldig plädiert, nachdem er wegen Alkohol am Steuer, Kokainbesitz und Widerstand gegen Polizeibeamte angeklagt wurde. Am frühen Dienstagmorgen war der Sportler mit seinem Lamborghini-Geländewagen auf Bahngleisen in Florida steckengeblieben und musste von der Polizei aus der gefährlichen Situation befreit werden. Wie People jetzt berichtet, beteuerte er am Freitag vor Gericht seine Unschuld, während seine Anwälte einen Geschworenenprozess beantragten, dessen erste Anhörungen bereits für März angesetzt sein sollen.

Der Festnahme ging offenbar eine turbulente Nacht voraus. Berichten zufolge soll Marcus vor seinem Crash am Bahndamm mehrere Lokalitäten besucht haben, darunter einen Nachtclub in der Gegend. Aufnahmen der Bodycam eines Polizisten, die Daily Mail vorliegen, zeigen jetzt, wie Marcus versuchte, mit den Beamten zu diskutieren. Sein Anliegen: Sie sollten ihm dabei helfen, seinen teuren Sportwagen von den Gleisen zu schieben – trotz eines herannahenden Zuges. Als schließlich Alkohol- und Drogentests durchgeführt wurden, habe sich der Verdacht erhärtet, dass dieser Plan keinem nüchternen Geist entsprungen war. Zusätzlich sollen die Beamten bei der Durchsuchung Kokain in der Hosentasche des Sportlers gefunden haben.

Schon in der Vergangenheit fiel Marcus häufiger negativ auf. Wie Daily Mail berichtete, tauchten vergangenen Sommer Fotos auf, die ihn beim Konsum eines weißen Pulvers zeigten. Doch auch sein Liebesleben sorgte immer wieder für Schlagzeilen, wie etwa die Beziehung zur 17 Jahre älteren Larsa Pippen (50), Ex-Frau von Michaels ehemaligem Teamkollegen Scottie Pippen (59). Ihre Romanze, die 2022 begann, sorgte besonders im Netz für hitzige Diskussionen, fand jedoch vor einigen Monaten ihr jähes Ende.

Instagram / heirmj523 Marcus Jordan, Basketballer

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan, 2023

