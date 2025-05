Nach Festnahme: Marcus Jordan feiert 40 Tage Nüchternheit

Marcus Jordan (34), der Sohn von Basketball-Legende Michael Jordan (62), hat auf Instagram mitgeteilt, dass er seit 40 Tagen nüchtern sei. Diese Ankündigung kommt nur wenige Monate nach seiner Festnahme im Februar, bei der er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Drogenbesitz verhaftet wurde. Auf dem geteilten Foto zeigte sich Marcus beim Training in einem Fitnessraum. Dazu schrieb er: "40 Tage nüchtern und es geht weiter" und ergänzte das Ganze mit Symbolen wie etwa einem Ladebalken. Im nächsten Bild zeigte er sich mit einem üppigen Sushi-Essen.

Marcus wurde damals erwischt, weil sein Lamborghini in Florida auf einem Bahngleis stecken blieb. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand und weitere Drogen in Form eines weißen Pulvers bei sich hatte, was zu seiner Verhaftung führte. Zunächst hatten die Beamten vermutet, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handelt, später stellte sich jedoch heraus, dass es Ketamin war, was die Anklage leicht veränderte. Verhandelt wird nun wegen Besitzes von Ketamin, Trunkenheit am Steuer mit Sachschaden sowie Widerstand gegen die Polizei.

Zunächst hatte Marcus sich nicht zu dem Vorfall äußern wollen. Dann hatten seine Anwälte auf nicht schuldig plädiert. Laut Gerichtsdokumenten, die unter anderem People vorlagen, war Marcus schließlich aber bereit, an Programmen teilzunehmen, die ihm helfen, "die Herausforderungen seines Alkohol- und Substanzkonsums zu überwinden". Marcus war einst als College-Basketballspieler aktiv und ist heute Unternehmer. So hat er etwa eine Sneaker-Boutique namens Trophy Room in Florida.

Anzeige Anzeige

Instagram / heirmj523 Marcus Jordan macht ein Selfie

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcus Jordan im September 2022

Anzeige Anzeige