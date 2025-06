Regisseur erklärt das viel diskutierte "Lilo & Stitch"-Ende

Dean Fleischer Camp, Regisseur des erfolgreichen Live-Action-Remakes von "Lilo & Stitch", hat sich erstmals gegenüber der Kritik am geänderten Ende des Films geäußert. In einem Interview mit Variety erklärte er, dass viele der Kritiker den Film vermutlich nicht gesehen hätten und daher die Botschaft missverstanden hätten. Im Remake bleibt Lilo auf Hawaii, während ihre große Schwester Nani nach San Diego geht, um Meeresbiologie zu studieren. Die kleine Lilo bleibt also ohne sie auf ihrer Heimatinsel zurück. Der Filmemacher betonte, dass diese Änderung kein Bruch mit der Idee von "Ohana", dem hawaiianischen Familienbegriff, sei, sondern sie vielmehr erweitern solle.

Hinter der Entscheidung, das Ende des Films anzupassen, steht eine enge Zusammenarbeit mit dem hawaiianischen Drehbuchautor Chris Kekaniokalani Bright. Dieser machte früh darauf aufmerksam, dass es im echten Hawaii unwahrscheinlich wäre, dass zwei verwaiste Schwestern komplett auf sich allein gestellt wären. Stattdessen entwickelte Bright die Figur von Tutu, die Lilo als "Hanai" aufnimmt – eine hawaiianische Tradition der informellen Adoption, die auf Verantwortung und Liebe in der Gemeinschaft basiert. Regisseur Dean betonte, wie wichtig es ihnen war, dieser kulturellen Realität Rechnung zu tragen, und fügte hinzu: "Hawaiianer, die den Film gesehen haben, lieben diese Referenz."

Der Regisseur zeigte Verständnis für die emotionale Bindung der Fans an das Original von 2002. "Man betritt heiligen Boden, wenn man so ein Werk neu interpretiert", erklärte er. Dennoch wollte das Team keine einfache Neuinszenierung schaffen, sondern eine ehrliche Geschichte über Verlust und den Zusammenhalt der Gemeinschaft erzählen. Die Trennung von Lilo und Nani spiegelt laut Filmteam reale Herausforderungen wider, die Familien bewältigen müssen. Fans hatten sich zuvor jedoch überrascht und teilweise sogar sehr enttäuscht über das neue Ende gezeigt, das die Schwestern nicht mehr gemeinsam zurücklässt.

Bild aus dem Disney-Film "Lilo & Stitch"

Getty Images Maia Kealoha und Sydney Agudong bei der Premiere des Realfilm-Remakes "Lilo & Stitch"

