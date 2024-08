Weißes Pulver: Marcus Jordan schnupft unbekannte Substanz

Marcus Jordan (33) wurde in einer unpassenden Situation in Südfrankreich beobachtet! Der Sohn der NBA-Legende Michael Jordan (61) zieht mitten am Esstisch mit seinen Freunden unbekanntes weißes Pulver durch die Nase! Das ist auf Bildern, die DailyMail vorliegen, zu sehen. Neben ihm sitzt seine Begleitung Ashley Stevens, die auf einer Sonnenliege entspannt und mit einer Freundin plaudert. Nach seinem Konsum wirkt Marcus gut gelaunt und lächelt breit seine Kumpels an, die von seiner ganzen Aktion wohl nichts mitbekommen hatten.

Erst vor wenigen Wochen trennte sich der Basketballer von Larsa Pippen (50). Nach ihrer On-off-Beziehung haben sie wohl jetzt endgültig einen Schlussstrich gezogen, denn Marcus vergnügt sich mittlerweile mit einer neuen Romanze. In seiner Instagram-Story gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Schnappschüsse von ihm mit Ashley, die sehr innig aussahen. Während Marcus und Ashley die Fahrt mit einem leckeren Drink genossen, saß die Blondine auf dem Schoß ihres vermeintlichen Lovers und strahlte in die Kamera. Bestätigt haben sie ihre Liebelei offiziell noch nicht.

Mit seiner Ex-Freundin Larsa war der Sportler seit 2022 zusammen – diese hat den Herzschmerz schon schnell überstanden. "Ich glaube, wenn man alleine ist, vermisst man die Person wirklich, oder man merkt, dass sie vielleicht nicht mein Typ ist, und das hat mir klargemacht, dass ich nicht glaube, dass er mein Typ ist", gab die Beauty offen in dem Podcast "Amy and T.J." zu.

Instagram / heirmj523 Marcus Jordan und Ashley Stevenson im August 2024

Instagram / larsapippen Marcus Jordan und Larsa Pippen im Januar 2023

