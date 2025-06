"Spannende Frage": Wünscht sich Inaontour Kinder mit Fabi?

Ina Borck alias Inaontour (29) hat sich auf Instagram einer neugierigen Frage ihrer Fans gestellt: Wünscht sie sich Nachwuchs mit ihrem neuen Partner Fabi? Die Influencerin hat aus ihrer vorherigen Ehe mit Nessiontour (28) bereits eine Tochter und antwortete darauf ehrlich: "Sehr spannende Frage. Es wäre voreilig, sich zum jetzigen Zeitpunkt festzulegen", fügte jedoch hinzu, dass sie es sich mit Fabi durchaus vorstellen könne, in der Zukunft gemeinsam ein Kind zu haben. Sie schwärmte davon, welchen wunderbaren Menschen die beiden gemeinsam auf die Welt bringen könnten.

Seit ihrer überraschenden Trennung von ihrer Ehefrau Vanessa im vergangenen Jahr hat sich für Ina viel verändert. Der neue Mann an ihrer Seite ist nicht nur ein Partner, sondern auch ein langjähriger Freund, der ihr in dieser neuen Lebensphase zur Seite steht. Das Paar lässt sich aktuell aber Zeit, ihre Beziehung in vollen Zügen zu genießen. Ina betonte, dass es zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch zu früh sei, um über eigene Kinder zu sprechen, machte jedoch deutlich, dass sie sich mit Fabi eine gemeinsame Zukunft und Familie vorstellen könne. "Ich habe mit Fabi einen Partner an meiner Seite, mit dem ich es mir auf jeden Fall vorstellen kann", schwärmte die 29-Jährige.

Ina hat immer offen über ihre neuen Lebensumstände gesprochen. Ihr Wechsel von einer Ehe mit Vanessa zu einer Beziehung mit Fabi war für viele Fans überraschend – vor allem, da sie einst sagte, sie würde nur einmal im Leben heiraten. Doch nach einer schwierigen Zeit scheint sie sich in ihrem neuen Leben gut eingefunden zu haben. Eine weitere Hochzeit schließt sie nicht aus. Jedoch lässt sich Ina offensichtlich nicht von äußeren Erwartungen drängen. "Da im Leben sowieso alles anders kommt, als man es plant, würde ich es auf mich zukommen lassen und mich da vorher noch nicht so verkopfen", erklärte die Blondine in einer Instagram-Story.

Getty Images Ina und Nessi von Coupleontour, März 2024

Instagram / inaontour Ina mit ihren Rosen von Fabi

