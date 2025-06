Larsa Pippen erhielt bedrohliche Nachrichten von Ex Marcus

Larsa Pippen (50) hat in der neuen Staffel von "The Real Housewives of Miami" emotionale Einblicke in ihre vergangene Beziehung zu Marcus Jordan (34) gegeben. In der aktuellen Folge sprach die Reality-TV-Bekanntheit über ihre Trennung im Juli 2024 und erklärte, wie die On-Off-Beziehung zu Marcus sie und ihre Familie belastet habe. "Meine Kinder sagten: 'Hör auf, dich ständig zu trennen und wieder mit ihm zusammenzukommen und steig aus dieser Achterbahn aus'", berichtete die 50-Jährige emotional. Schließlich habe sie erkannt, dass sie sich von der Situation distanzieren müsse.

Doch dies blieb nicht ohne Folgen: Larsa enthüllte, dass Marcus ihr im Zuge der Trennung bedrohliche Nachrichten schickte. Larsa erklärte in der TV-Show, dass Marcus am Ende ihrer Beziehung sowohl ihr als auch ihren Freunden aggressive Textnachrichten geschickt habe. Dazu las sie eine angebliche Nachricht von Marcus vor, in der er drohte: "Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich es dir heimzahlen, und es ist mir völlig egal, welchen Einfluss das auf deine Familie hat."

Diese schockierenden Enthüllungen zeigen eine dunkle Seite der Beziehung, die Larsa als "nicht gut für sich und ihre Familie" bezeichnete. Mittlerweile hat sie mit dem Basketballspieler Jeff Coby eine neue Liebe gefunden. Schon seit Anfang des Jahres soll die "The Real Housewives of Miami"-Bekanntheit mit dem 19 Jahre jüngeren Ex-Basketballprofi zusammen sein – ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt folgte jedoch erst im April. Doch offenbar will das glückliche Paar keine Zeit verlieren. Wie Jeff im vergangenen Monat beiläufig am Rande einer Veranstaltung in Miami berichtete, wollen sie bereits im November 2025 heiraten.

Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Star

Getty Images Larsa Pippen und Jeff Coby, April 2025

