Michael Jordans Sohn wurde wegen Drogenbesitzes festgenommen

Es gibt erschreckende Neuigkeiten von Michael Jordans (61) Sohn Marcus Jordan (34). Der Basketballspieler wurde am Montag festgenommen, weil er angeblich eine Reihe von schweren Verbrechen begangen hat. Laut dem Bericht von TMZ befindet sich Marcus unter anderem wegen Alkohol am Steuer, Kokainbesitzes und Widerstand gegen die Festnahme nun im Orange County Gefängnis. Details dazu sowie eine öffentliche Bestätigung dieses Hergangs stehen derzeit noch aus.

Der US-Amerikaner wurde schon in der Vergangenheit beim vermeintlichen Konsum von Drogen erwischt. In Südfrankreich sah man den Promi-Spross im vergangenen Sommer an einem Esstisch mit Freunden. Doch bei dem scheinbar harmlosen Treffen zog er ein unbekanntes weißes Pulver durch die Nase. Auf entsprechenden Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorlagen, war er dabei deutlich zu erkennen.

Doch nicht nur sein Drogenkonsum sorgte zuletzt für ordentlich Gesprächsstoff, sondern auch sein turbulentes Liebesleben. Im Dezember 2024 kursierte das Gerücht, dass Marcus angeblich mit Eddie Murphys (63) Ex-Frau Nicole Mitchell Murphy (57) ausgeht. Die beiden wurden zu diesem Zeitpunkt gemeinsam bei einer exklusiven Party in Miami erwischt. Laut The Shade Room turtelte der 34-Jährige wild mit ihr, als sie auf DJ Khaleds (49) We the Best Foundation x Jordan Golf Classic Feier waren.

Instagram / heirmj523 Marcus Jordan, Sohn von Michael Jordan

Getty Images Eddie Murphy und seine Ex-Frau Nicole mit den Kindern Miley, Shayne und Brea, Oktober 2002

