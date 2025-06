"Geile Alte": Daniela Katzenberger rockt Miss-Universe-Wahl

Daniela Katzenberger (38) zog in Las Vegas bei der Wahl zur Miss Universe alle Blicke auf sich. Die TV-Bekanntheit präsentierte auf Instagram freizügige Einblicke von ihrer Teilnahme an der glamourösen Veranstaltung. Obwohl die so oft als "Kult-Blondine" betitelte Daniela nach eigenen Aussagen anfangs nervös war, konnte sie sich schlussendlich nicht die begehrte Krone sichern – fühlte sich aber sichtlich wohl. "Was war ich für eine geile Alte", schrieb sie humorvoll und selbstbewusst unter eines ihrer veröffentlichten Videos.

Die 38-Jährige ließ ihre Fans durch mehrere Posts und Storys an ihren Erlebnissen in der Glitzerstadt teilhaben – und der Blick hinter die Kulissen kam gut an! "Was für eine Verwandlung – du siehst bezaubernd aus! Dein Körper ist ein Traum", "Von allen Damen hast du, liebe Daniela, die beste Ausstrahlung gehabt, mal ganz abgesehen von deiner tollen Figur. Sei stolz auf dich" oder "Für mich warst du die Gewinnerin... Ich würde gerne so eine Disziplin haben", lauteten nur einige der begeisterten Reaktionen in der Kommentarspalte.

Die Tochter von Iris Klein (58) teilt regelmäßig ihren Alltag und persönliche Highlights mit ihrer Community und konnte auch dieses Erlebnis für sich und ihre Fans zu einem besonderen Ereignis machen. Mit Personal Trainer Tobias Wendeler hatte sie nahezu täglich trainiert und einen strengen Diätplan eingehalten – mit Erfolg. Daniela hat rund zehn Kilo abgenommen. "Vielleicht gewinne ich hier nicht, aber ich habe Spaß!", sagte sie zuversichtlich in Hinblick auf den Wettkampf im Rahmen ihrer VOX-Dokusoap "Daniela Katzenberger".

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2025

