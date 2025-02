Nach Affäre: Das wünscht Chiara Ferragni Ex-Mann Fedez

In den sozialen Medien hat sie bereits Stellung genommen, nun gab sie ein ausführliches Interview: Chiara Ferragni (37) hat auf den Goya Awards in Granada am Samstag öffentlich über den Affären-Skandal ihres Ex-Mannes Fedez (35) gesprochen. Ende Januar hatte die bekannte Unternehmerin bereits auf Instagram enthüllt, dass der Rapper sie während ihrer fünfjährigen Ehe mehrfach betrogen habe. Lange habe sie zu diesen Ereignissen geschwiegen, doch nun sei es ihr ein Bedürfnis gewesen, die Wahrheit zu sagen. "Ich fühle mich freier und ruhiger", erklärte sie gegenüber dem Magazin Hola! und betonte, dass sie nicht zu viele Details preisgeben wolle, um ihre gemeinsamen Kinder zu schützen. Trotz allem wünsche sie dem Vater ihrer Kinder nun "Frieden und Glück" für seine Zukunft.

Die Ehe zwischen Chiara und Fedez gipfelte Ende 2024 in der Scheidung, nachdem sie Anfang desselben Jahres herausfand, dass er ihr über Jahre hinweg untreu gewesen war. Daraufhin warf Chiara Fedez aus dem gemeinsamen Haus. In einem ausführlichen Instagram-Statement sprach die zweifache Mutter, die sich derzeit schweren Betrugsvorwürfen in Millionenhöhe ausgesetzt sieht, darüber, wie sie lange versucht habe, die Harmonie in der Familie aufrechtzuerhalten. Dabei habe sie den mangelnden Respekt ihres Partners heruntergespielt. Der Skandal erregte in Italien großes Aufsehen – auch weil die Affäre angeblich mit der Mailänder Designerin Angelica Montini stattfand, wie der Gossip-Experte Fabrizio Corona (50) vor wenigen Wochen berichtete.

Nach dieser turbulenten Phase scheint Chiara nun wieder ihr Gleichgewicht gefunden zu haben. Auf dem roten Teppich bestätigte die Unternehmerin, dass sie "sehr glücklich" vergeben sei und mit ihrem neuen Partner Giovanni Tronchetti Provera eine harmonische Zeit erlebe. Im Interview sprach sie zudem über ihre Liebe zu Spanien und schwärmte von der Unterstützung, die sie dort erhalte: "Madrid und Rom sind meine Lieblingsstädte in Europa. Und ich weiß, dass ich das als Italienerin nicht sagen sollte, aber Madrid ist elegant, sogar noch schicker." Die Mailänderin, die in ihrem Heimatland als Stil-Ikone gefeiert wird, scheint sich wieder auf einem neuen, stabilen Pfad zu befinden und sich auf ihre Zukunft zu konzentrieren – sowohl beruflich als auch privat. Fedez hingegen distanziert sich von den Behauptungen des Models und schweigt derzeit zur neuen Beziehung seiner Ex-Frau.

Instagram / chiaraferragni Familie Ferragni, Influencer

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni im Juni 2024

