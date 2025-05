Ist zwischen Chiara Ferragni und ihrem Partner alles aus?

Ist Chiara Ferragni (38) etwa wieder Single? Nachdem die Influencerin Anfang 2024 die Trennung von ihrem Ehemann Fedez (35) bekanntgegeben hatte, fiel sie wenige Monate später in die Arme von Giovanni Tronchetti Provera, dem Sohn des Pirelli-Chefs Marco Tronchetti Provera. Doch jetzt brodelt die Gerüchteküche: Giovanni wurde nämlich mit seiner Noch-Frau Nicole Moellhausen im Luxus-Badeort Portofino gesehen. Auf den Bildern, die Chi vorliegen, wirken die zwei sehr vertraut – auf einem der Paparazzifotos gibt der Italiener seiner Ex einen Kuss auf die Wange, als diese mit den gemeinsamen Kindern in ein Auto steigt. Auch Giovannis Eltern sind mit dabei gewesen, von Chiara fehlte derweil jede Spur.

Chiara selbst goss erst kürzlich zusätzlich Öl ins Feuer. Im Podcast ihrer Schwester Valentina Ferragni, "Storie Oltre Le Stories", ließ sie Kritik an Männern durchklingen, "die sagen, sie wollen eine starke Frau an ihrer Seite, eine, die unabhängig ist, arbeitet und gut verdient und weiß, wo's langgeht." Sie wetterte weiter: "Doch wenn sie sie dann gefunden haben, fühlen sich nur die allerwenigsten Männer nicht in ihrem Ego bedroht – die meisten versuchen dann, dich kleiner zu machen." Handelte es sich um eine gezielte Botschaft in Richtung ihres Partners? Dass auch Giovannis Ex wieder stärker in seinem Leben präsent ist, macht das Ganze noch verdächtiger. Bislang äußerte sich allerdings keiner von beiden offiziell zu den Trennungsgerüchten.

Die 38-jährige Unternehmerin ist es gewohnt, im Rampenlicht und unter Beobachtung der Öffentlichkeit zu stehen. In den vergangenen Jahren sorgte sie allerdings vor allem für Negativschlagzeilen. Grund dafür war einerseits ihr Panettone-Betrugsskandal: Für einen guten Zweck entwarf sie für eine Firma einen der traditionellen italienischen Pandoro, doch sie behielt den Erlös, statt einen Teil der Einnahmen an eine Organisation für krebskranke Kinder zu spenden. Infolgedessen musste die Zweifach-Mama eine Million Euro Strafe zahlen. Auch die Trennung von ihrem Mann und Kindsvater Fedez sorgte für Trubel. Der Musiker soll über mehrere Jahre eine Affäre mit der italienischen Designerin Angelica Montini gehabt haben.

Getty Images Chiara Ferragni, Mai 2024

Getty Images Chiara Ferragni und Fedez auf der Mailänder Fashion Week im September 2023

