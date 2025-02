Fedez äußert sich zu Betrugsvorwürfen von Ex Chiara Ferragni

Die Vorwürfe seiner Ex-Frau lässt sich Fedez (35) nicht gefallen! Chiara Ferragni (37) machte kürzlich laut, dass ihr Partner während der Ehe des Öfteren mit einer Geliebten untreu gewesen sei und der Rapper am Hochzeitstag mit dem Gedanken gespielt habe, diese abzusagen. Doch das sei wohl alles Quatsch. "Die Vorstellung, dass ich jemals auf die Idee kommen würde, meine Frau an unserem Hochzeitstag zu verlassen und ans andere Ende Italiens zu fliehen, ist einfach lächerlich", erklärt Fedez in seiner Instagram-Story. Er habe die Hochzeit nicht kurz vorher absagen wollen, denn er habe sich "aus Überzeugung" für Chiara als seine Frau entschieden, sie geliebt und ihr ohne jegliches Zögern das Jawort gegeben.

Auch was seine heimliche Geliebte angeht, scheint Fedez einiges klarstellen zu wollen. Bei dieser handle es sich um Angelica Montini, eine Mailänder Designerin, welche er und Chiara "einige Monate vor der Hochzeit" kennengelernt hatten. Doch wenig später sei das Paar weggezogen, "um uns auf unser Leben zu konzentrieren". Danach habe er lange keinen Kontakt mehr zu der 28-Jährigen gehabt – erst später, als er "in einer Zeit persönlicher Schwierigkeiten" steckte. Zu diesem Zeitpunkt sei seine Ehe mit der berühmten Influencerin aber schon "in einer tiefen Krise" gewesen. Dennoch habe er den Kontakt zu Angelica nur "ohne jeden vorsätzlichen Plan" aufgenommen.

Des Weiteren merkt der 35-Jährige an, zwar nie ein Heiliger gewesen zu sein, doch er wolle sich von den Behauptungen seiner Ex klar distanzieren. Diese nutze ihm zufolge nämlich das Privatleben, um "Geschichten zu konstruieren oder von anderen Dingen abzulenken". "Ich entferne mich von einer Art des Auftretens, die nicht mehr zu mir passt (und vielleicht nie passte). Ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert: Ich bin seit Jahren dabei, jetzt denke ich an mich und meine Kinder", fügt Fedez seiner Story hinzu. Der Musiker entscheide sich demnach "soweit möglich, für die Realität". Abschließend betont der Familienvater, dass Chiara ihm nichtsdestotrotz immer wichtig sein werde, "denn sie ist die Mutter meiner Kinder".

Fedez, italienischer Rapper

Rapper Fedez mit seinen Kids und dem Familienhund, August 2024

