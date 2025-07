Chiara Ferragni und Fedez sind jetzt offiziell geschieden

Zwischen Chiara Ferragni (38) und dem Rapper Fedez ist nun endgültig alles aus und vorbei. Bereits im Mai des vergangenen Jahres bestätigte das einstige italienische Traumpaar seine Trennung – seitdem gerieten Untreuevorwürfe beider Seiten in Umlauf. Wie Oe24 jetzt vonseiten ihrer Anwälte erfahren hat, wurde die Ehe der beiden vor einem Gericht in Mailand offiziell geschieden. Das Sorgerecht ihrer zwei gemeinsamen Kinder wollen sich die Social-Media-Stars zukünftig teilen.

Neben den Problemen in ihrer Beziehung geriet die 38-Jährige Ende 2023 auch wegen schwerer Vorwürfe in die Schlagzeilen. Die Social-Media-Ikone und Geschäftsfrau mit fast 30 Millionen Followern steht unter schwerem Verdacht: Sie soll im Rahmen einer vermeintlichen Charity-Aktion Millionenbeträge in die eigene Tasche gesteckt haben. Schon damals musste sie eine immense Geldstrafe von drei Millionen Euro zahlen, um sich außergerichtlich mit der italienischen Wettbewerbsbehörde zu einigen. Laut Medienberichten drohen ihr aber nach wie vor bis zu fünf Jahre Gefängnisstrafe wegen schweren Betrugs. Der Prozess soll laut DerStandard am 23. September 2025 in Mailand beginnen.

Die Romanze von Chiara und Federico Leonardo Lucia, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, hatte vor allem ihre italienischen Fans jahrelang auf Trab gehalten. Die beiden hatten 2018 auf Sizilien geheiratet. Im März 2018 erblickte ihr Sohn Leone das Licht der Welt, drei Jahre später wurde ihre Tochter Vittoria geboren. Ihr gemeinsames Leben dokumentierten sie sowohl auf Social Media als auch in ihrer eigenen Realityshow.

Getty Images Chiara Ferragni und Fedez auf der Mailänder Fashion Week im September 2023

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, italienische Influencerin

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni mit ihren Kindern im März 2023